Wystartowała kolejna edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a w minionym odcinku mogliśmy przyjrzeć się pierwszym chwilom uczestników jako "mąż i żona". Choć bohaterowie dopiero co się poznają, widzowie już zdążyli wysnuć pewne wnioski. Szczególnie dużo mówią o Agacie i Piotrze, których związek, ich zdaniem, nie ma szans przetrwać! Jaki mają na to dowód?

Agata i Piotr z "ŚOPW" nie będą razem?

Podobnie jak poprzednie odsłony, również i 10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od samego początku dostarcza nam wielu wrażeń. Kamil i Joanna, Agata i Piotr oraz Damian i Agnieszka zdążyli już powiedzieć sobie "tak" i teraz będziemy mogli z zapartym tchem obserwować ich losy podczas miesięcznego eksperymentu.

Co ciekawe, od samego początku fani "ŚOPW" szczególnie zachwycają się Kamilem i ostro oceniają Joannę. Po najnowszym odcinku sporo mówi się również o Piotrze i Agacie, u których rankiem po weselu pojawił się nieoczekiwany dystans. Początkowo zdawało się, że para przypadła sobie do gustu, ale czyżby to już minęło?

Jak się obudziliśmy rano, to gdzieś tam coś zagadywałem do Agaty, gdzie czułem taki dystans, taki wielki dystans, taki chłód. (...) Zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest tak, że może skończyło się wesele, może minął stres, odszedł alkohol i że wszystko się pozmieniało. Mówi, że ''daj mi jeszcze chwilę, bo ja mam ciężki, długi czas budzenia się'' i że nawet mama do niej bez kija nie podchodzi - relacjonował Piotr.

kadr "Ślubu od pierwszego wejrzenia" TVN

Ja rozmawiam, ale nie lubię jak się do mnie rozmawia... więc rozmawiam sama ze sobą - wyjaśniła krótko Agata.

Dość oschła wymiana zdań pomiędzy małżonkami, to dla widzów jasny sygnał, że ich relacja raczej nie ma szansy przetrwać. Co poniektórzy przyznali wprost, że Piotr zwyczajnie nie przypadł do gustu Agacie i wyszło to dopiero następnego dnia.

On jej się po prostu nie podoba wizualnie, dlatego ją tak wszystko irytuje

On się jej nie podoba i już nic jej nie przekona do niego... tak mi wydaje

Totalnie niedopasowani

Mam nadzieję, że się mylę..., ale z tej mąki raczej chleba nie będzie

Myślicie, że internauci mogą mieć rację i relacja Agaty i Piotra rzeczywiście nie ma przyszłości? O tym przekonamy się w najbliższych odcinkach.

