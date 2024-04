Wizytówki rolników i rolniczek zaprezentowane w zerowym odcinku 11. edycji "Rolnik szuka żony" wywołały spore poruszenie w komentarzach. Najwięcej emocji wzbudziła 23-letnia Wiktoria, Rafał ze swoją spektakularną willą oraz Christoph, jednak to nie oni zdaniem niektórych internautów mogą liczyć na rekord listów. Fani "Rolnika" nie mają wątpliwości, że Sebastian to jeden z nielicznych uczestników, którzy nie mają parcia na popularność, ale marzą o prawdziwym uczuciu...

Reklama

Internauci już wiedzą, kto wejdzie do nowej edycji "Rolnika"

W zerowym odcinku 11. edycji "Rolnik szuka żony" poznaliśmy aż dziewięciu kandydatów na uczestników. Po raz pierwszy w historii programu pojawiły się aż trzy wizytówki kobiet i zapowiada się naprawdę emocjonująca edycja, a tymczasem w sieci już trwają spekulacje na temat tego, kto pojawi się w programie. Najwięcej emocji wywołał Rafał i Wiktoria, a teraz okazuje się internauci sądzą, że w programie pojawi się Sebastian. Rolnik dał się poznać jako pracowity, spokojny i sympatyczny człowiek, dlatego widzowie sugerują, że otrzyma dużo listów, ale powinien właściwie wybrać swoje kandydatki.

Będzie bardzo dużo listów. Super mężczyzna.

Bardzo sympatyczny czlowiek,ułożony i pracowity.

Jedyny szczery z dobrymi intencjami bez parcia na szkło

Myślę że dostanie najwięcej listów.Tylko proszę rozsądnie wybierać.

Co ciekawe, fani "Rolnika" sugerują, że Sebastian podał rozsądne wymagania i szuka żony, a nie modelki. Choć rolnik ma ogromne wsparcie, to jednak internauci dopatrzyli się pewnej nieścisłości, jeśli chodzi o wiek rolnika. Też to zauważyliście?

Chyba najnormalniejszy. Wygląda na sympatycznego ogarniętego mężczyznę. Nie szuka modelki, ale kobiety no i ciacha piecze. Trzymam kciuki by znalazła się ta odpowiednia

Myślałam, że jest starszy niż 44lata. Życzę mu znalezienia drugiej połówki.

Wyliczenie się nie zgadzają bo powiedział ze w 98 roku miał 22 lata czyli teraz ma 48 lat a nie 44.

44 lata..... No sorry, Pan wygląda dużo poważniej.

fot. Piotr Matey / Frementle

Reklama

Sądzicie, że Sebastian z "Rolnika" faktycznie ma szansę na dużą ilość listów? Do tej pory rekordzistką była Kamila z 8. edycji, która otrzymała ponad 500 listów. Ten wynik trudno będzie przebić...

Zobacz także

fot. Piotr Matey / Frementle