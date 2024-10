Kolejna para ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" musi stawić czoła stresującej sytuacji. U Joanny i Kamila pojawiła się pierwsza bliskość, ale jak się okazało, uczestniczka nie była z tego powodu zadowolona. Jeden gest wywołał kryzys. Czy małżonkowie będą potrafili się dogadać?

10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trwa w najlepsze, a w najnowszym odcinku mogliśmy lepiej przyjrzeć się podróżom poślubnym par. Chociaż w czasie ślubu wszyscy uczestnicy wydawali się zachwyceni doborem partnerów, już następnego ranka u niektórych spadły różowe okulary. Wyjazd za granicę z dopiero co poznanym człowiekiem postawił przed nimi kolejne wyzwania i stresujące sytuacje.

Mogliśmy zobaczyć m.in., jak Agata naskoczyła na męża, z kolei w dzisiejszym odcinku zaobserwowaliśmy poważny kryzys u Joanny i Kamila. Okazało się, że wyraźnie oczarowany żoną mężczyzna zdobył się na odważny gest i przytulił ją poza kamerami. Zachowanie to jednak nie spodobało się Asi, która przyznała wprost, że w pierwszej chwili "aż odskoczyła".

Nic się nie działo cały dzień i nagle mnie przytulił, że aż się zdziwiłam i tak lekko odskoczyłam, bo nie spodziewałam się. Trzeba się otworzyć na to też, bo tego nie było w moim życiu długo, więc też mu to powiedziałam, że mogę być przez jakiś czas taka niedotykalska

Chociaż Joanna od razu poinformowała męża o swoim stosunku do czułości, odrzucenie bardzo wpłynęło na Kamila. Zaczął odsuwać się od żony, w efekcie czego pojawił się między nimi spory dystans. Uczestniczka wyznała przed kamerami, iż zdarzyło się, że choć byli w tym samym pokoju, znaczną część dnia spędzili osobno w milczeniu. W końcu podczas wizyty w kawiarni małżonkowie postanowili rozwiązać problem i zdobyli się na szczerą rozmowę.

Zacznijmy od tego, że ja z mojej strony nie odczuwam z twojej strony żadnego zainteresowania, jako mężczyzna. Od dnia po weselu nie usłyszałem od ciebie żadnego słowa, żadnego gestu takiego, żebym czuł, że interesuje cię po prostu jako facet. (...) Dlatego jeśli widzę, że ktoś nie jest mną zainteresowany, to się po prostu zamykam i to nie, że jestem zły, obrażony...

Joanna z kolei wyznała, że ma poczucie, jak gdyby Kamil oczekiwał od niej kontaktu fizycznego i bliskości.

