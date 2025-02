Program "Królowa przetrwania" okazał się wielkim hitem stacji TVN7, choć jednocześnie dostarcza sporo kontrowersji. Produkcja wybiera do formatu budzące skrajne emocje gwiazdy Internetu, między którymi nierzadko dochodzi do karczemnych awantur. W drugim sezonie kłótnia goniła kłótnię, a do finału dotarły tylko najwytrwalsze. Która z uczestniczek, według odbiorców, ma szansę na wygraną?

Kto wygrał "Królową przetrwania"?

Już dziś wieczorem stacja TVN7 wyemituje wielki finał drugiej edycji "Królowej przetrwania". Z minionego odcinka dowiedzieliśmy się, że w ostatecznym starciu wezmą udział: Agnieszka Kotońska, Agnieszka Kaczorowska, Marianna Schreiber, Natsu, Ola Tomala i Eliza Trybała, która po ostatniej konkurencji otrzymała złoty bilet do finału. W sieci już pojawiła się zapowiedź kolejnego epizodu, która ujawnia, że i na sam koniec wrażeń nie zabraknie.

Równocześnie zaczęły pojawiać się pierwsze spekulacje o tym, która z bohaterek zwyciężyła. Niektórzy internauci zwracają szczególną uwagę na fragment zwiastuna, w którym przez ułamek sekundy widać kulminacyjny moment. Choć wbiegające po schodach uczestniczki są obrócone tyłem, a także widać je z daleka, fani dopatrzyli się, że pierwsza może być Agnieszka Kotońska. Potwierdzeniem wydają się być dla nich spodenki, które miała mieć w poprzednich scenach.

Aga wbiega po schodach pierwsza?

Chyba tak - brązowe spodenki

Chyba Aga Kotońska wbiega 1 na schodach

Inni odbiorcy w sieci wskazują również na inne uczestniczki. Zdaniem wielu, "Królową przetrwania" mogła zostać Natsu. Co poniektórzy typują również Mariannę. Wszystkie bohaterki drugiego sezonu wytrwale jednak milczą na ten temat. Widzowie już dziś o 20:00 poznają prawdę.

Fani oburzeni przedostatnim odcinkiem "Królowej przetrwania"

Oprócz typów zwyciężczyni, w sieci głośno jest również o minionym odcinku. Jedna z konkurencji doprowadziła widzów do białej gorączki. Mowa o zadaniu, w którym uczestniczki musiały trzymać ciężką tacę przed sobą, na wyprostowanych dłoniach. Poniżej była zawieszona linka, która zrywała się, gdy ręce opadły choć trochę. Warunkiem było, by łokcie przez cały czas utrzymywały się na wysokości żyłki.

Tymczasem internauci wpadli w szał, gdy z konkurencji odpadła Marianna Schreiber, która raptem chwilę wcześniej upomniała Elizę o łamanie zasad. Gdy sama chciała poprawić tacę w swoich dłoniach, prowadzący uznał, że przegrała. Równocześnie jednak pojawiły się zbliżenia na łokcie Elizy, które były poniżej linki, a która wygrała zadanie.

Polecam zmienić prowadzącego

No niestety, ale Eliza już nie raz była faworyzowana. Tutaj Marianna miała rację

Ten prowadzący jest niesprawiedliwy. Eliza oszukiwała. Powinna wygrać Marianna - pisali fani.

To jednak nie pierwsza afera wokół programu.

"Afera liścikowa" z Agnieszką Kaczorowską

Drugi sezon show dostarczył widzom wielu afer i skandali. Jednym z głośniejszych była sprawa liścików. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od publikacji Marianny Schreiber, która ujawniła prywatne notatki sugerujące bliską relację Kaczorowskiej z członkiem ekipy produkcyjnej programu. W odpowiedzi na te oskarżenia Eliza Trybała stanęła w obronie Kaczorowskiej, oskarżając Schreiber o manipulację i zapowiadając kroki prawne.

Agnieszka Kaczorowska, mimo medialnej burzy, początkowo unikała komentarzy na ten temat. Jednak w wywiadzie dla Magdy Mołek przyznała, że cała sytuacja była dla niej trudna.

