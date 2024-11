10. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudza wiele emocji wśród widzów, którzy z wypiekami na twarzy śledzą losy uczestników. Już dziś zobaczymy, jakie decyzje odnośnie przyszłości swoich związków podejmą Agata i Piotr, Agnieszka i Damian oraz Joanna i Kamil. Dotychczas widzowie nie wróżyli świetlanej przyszłości Asi i Kamilowi, gdyż nie brakowało u nich zgrzytów i dni pełnych milczenia. Do sieci trafił jednak zwiastun finałowego odcinka i rzuca on nowe światło na ich relacje! Słowa Asi i Kamila mówią same za siebie!

Joanna i Kamil ze "ŚOPW" jednak pozostaną w małżeństwie?!

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" polega na tym, że wśród osób, które zgłosiły się do telewizji w poszukiwaniu miłości, ekspertki tworzą pary, które poznają się w momencie, gdy wstępują w związek małżeński i wypowiadają słowa przysięgi. Choć program wzbudza sporo kontrowersji, to już nie raz udowodnił, że związki aranżowane mają szansę przetrwać, a doskonałym przykładem są Anita i Adrian, którzy wzięli udział w 3. edycji eksperymentu i po dziś dzień są ze sobą szczęśliwi, a także doczekali się dzieci. W 10. edycji ekspertki uznały, że doskonałym pomysłem jest dobór w pary: Agnieszki i Damiana, Agaty i Piotra oraz Joanny i Kamila. O ile pierwsza para od początku przypadła sobie do gustu, tak w przypadku pozostałych osób nic nie jest pewne.

Joanna i Kamil przez większość odcinków byli bardzo zdystansowani i największym problemem u nich była komunikacja - a raczej jej brak. Asia co prawda mówiła, że jest zadowolona z tego, że "ma czas na przemyślenia", jednak Kamilowi nie do końca to odpowiadało i coraz bardziej się wycofywał.

Troszkę czuję się z tym źle (...) mam do siebie pretensje, że nie potrafię w tym momencie znaleźć tematu, którym ją zainteresuję. Ale nie chcę robić tego na siłę - mówił Kamil.

Dopiero niedawno małżonkowie zdecydowali się szczerze ze sobą porozmawiać, a trzy dni rozłąki okazały się "strzałem w dziesiątkę". Para wspólnie stwierdziła, że najwyższy czas się wyluzować nie myśląc o ewentualnych trudnościach. Wszystkich zaskoczył również fakt, że Joanna i Kamil ze "ŚOPW" pocałowali się, a z inicjatywą tego wyszła...sama Joanna! Uczestnik show nie krył, że był bardzo zadowolony z propozycji żony i chętnie na nią przystał. Kamil przyznał również, że wcześniej skłaniał się ku rozwodowi, jednak ten jeden gest wiele zmienił!

Wcześniej było to dla mnie jasne wszystko, a teraz... pojawiły się jakieś te czynniki, które sprawiają, że jakoś widzę w tym jakąś przyszłość - stwierdził Kamil.

We fragmencie finałowego odcinka, który trafił do sieci słychać, że Asia po tym, jak odwiozła męża na dworzec, poczuła się samotna i nie ukrywała, że brakuje jej Kamila.

Po tym jak odwiozłam Kamila na dworzec, to było cicho, pusto, smutno - wyznała.

Czyżby i ona zmieniła zdanie co do męża? O tym, czy Asia i Kamil rzeczywiście zdecydują się pozostać w małżeństwie, dowiemy się już dziś wieczorem!

