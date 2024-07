Doda zdradziła nam kulisy współpracy z Bryską, z którą stworzyła swoją nową piosenką "Melodia Ta", która właśnie miała swoja premierę.

Przy okazji zdradziła nam małą tajemnicę, której nie przegadała z Bryską i nie wie, jak zareaguje na to młoda wokalistka.

Doda wróciła do tworzenia muzyki. Niedawno premierę miała jej nowa piosenka pt. "Melodia ta". Doda w nowym teledysku pozuje w wannie. Jest jak zawsze odważnie i z pazurem. Kulisy tego klipu budziły sporo emocji. Doda pozowała w rajstopach na 30-stopniowym upale. Przy okazji premiery artystka zaplanowała niespodziankę dla fanów, którzy pomagają jej w promocji utworu. Doda zaoferowała darmowy trening w swoim towarzystwie.

Efekty wizualne to jednak dodatek do utworu, który prezentuje nową muzyczną odsłonę Dody. Wokalistka przy "Melodii tej" współpracowała z Bryską. W wywiadzie z Party.pl opowiedziała o kulisach tej współpracy:

Ona jest wspaniałą dziewczyną, która współtworzyła ten utwór. Bez niej by to nie brzmiało jak to brzmi i tekst by nie wyglądał jak wygląda. Kawał jej serca jest w tym utworze. Nawet jak ją kierowałam, to cały czas ją czuć.