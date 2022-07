Doda chwali się umięśnionym brzuchem i pośladkami. Odważnie nawet, jak na nią

Doda od zawsze powtarzała, że gdyby nie kariera w show-biznesie, bez wahania wybrałaby sport. Ten mimo, że nie na pierwszym miejscu, zawsze jest obecny w jej życiu. W ostatnich miesiącach sala treningowa stała się jej drugim domem, a efekty ćwiczeń nie mogą przestać robić wrażenia na fanach Dody. Doda zresztą ich nie oszczędza a na jej profilach w mediach społecznościowych lądują kolejne gorące i roznegliżowane zdjęcia. Zbyt odważnie nawet jak na Dodę? Zobaczcie sami.

Zobacz także: Doda jest rozżalona. Plany legły w gruzach: "To była pazerność na klik"

O Dodzie niedługo znów będzie głośno w telewizji. Niedawno Doda dała show na Miss Supranational 2022, a chwilę przed wakacjami obchodziła swoje 20-lecie w Sopocie. Przed nią kolejne muzyczne występy, sporo muzycznych nowości, a już we wrześniu na antenę trafi "Doda. 12 kroków do miłości", czyli reality show, w którym eksperci będą szukali męża Dodzie.

Zanim 38-letnia Doda zachwyci przyszłych ewentualnych mężów, zachwyca swoich fanów na Instagramie, skrupulatnie wyrzeźbionym ciałem. Na jej Facebooku pojawiły się właśnie gorące fotki, na których nie da się nie zauważyć umięśnionego brzucha oraz pośladków, o których marzy niejedna fitnesiara.

Facebook OfficialDoda

Doda jest zachwycona swoją formą i najwidoczniej nie ma najmniejszego zamiaru jej ukrywać. Gorącymi zdjęciami przy okazji zwraca uwagę fanów na to, że docenia ich starania, i równie gorące przywitanie jej ostatniego utworu pt. "Melodia ta":

Internauci patrzą na jej zdjęcia i nie szczędzą jej komplementów:

- Doda to jest rakieta, czym starsza tym smaczniejsza

- I to jest śliczna polka ci faceci co nie docenili jej to debile i złamasa pozdrawiam.jest moją idolką

- Wygląda pani bardzo ładnie, chciałbym mieć taką żonę

- Przecudny kostium kąpielowy, Masz przepiękne ciało, po co zakrywać

- Doda to jak wino im starsze tym lepsze

- Super figura