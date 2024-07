Już we wrześniu Polsat wyemituje reality show z Dodą, która będzie szukała kolejnego męża. "12 kroków do miłości" z pewnością wzbudzi spore emocje, tym bardziej że okazuje się, że to od samej Dody będzie zależało z pójdzie na randkę! Po serii nieudanych związków Doda przyznała, że postanowiła, że:

chcę zrobić reality show, w którym ktoś wybierze za mnie.

I tak się stało! Zobaczcie nasz nowy wywiad z Dodą na temat jej nowego reality show.

"12 kroków do miłości": To eksperci wybiorą męża Dodzie

Doda będzie szukała męża w telewizji. Właśnie zakończyły się zdjęcia do programu "12 kroków do miłości", z artystką w roli głównej. Jak zdradziła nam Doda, początkowo jej program miał nazywać się "Królowa szuka króla", jednak ostatecznie nazwa została zmieniona. Program, którego produkcją zajmuje się Roch Star został rozszerzona o pomysły Dody, w którym pokaże swoje życie prywatne, rodzinne, domowe, koncertowe oraz wypady na randki z uczestnikami, których pozna dopiero w programie!

Ja nigdy w życiu nie widziałam tych mężczyzn, ja ich spotykam dopiero na pierwszej randce - wyznała w wywiadzie dla Party.pl.

Castingiem uczestników, którzy będą startowali do roli mężów Dody zajmowali się... eksperci!

Wymyślając ten program, po moim małżeństwie kolejnym nieudanym, pomyślałam, że idę złym kluczem, i że moje wybory są po prostu złe, i że ja chcę zrobić reality show, w którym ktoś wybierze za mnie. Wówczas przekonać się, jakie ja błędy popełniam w tym wyborze. Lub jakie błędy popełniam na spotkaniach.

Jakie jeszcze szczegóły swojego reality-show zdradziła nam Doda? Poznajcie pierwsze szczegóły "12 kroków do miłości" z Doda! Piosenkarka zdradza nam wszystko w nowym wywiadzie.

