Bernie Ecclestone, legenda świata Formuły 1, został ojcem Ace’a w 2020 roku, mając 89 lat. To jego czwarte dziecko, lecz pierwszy syn, którego ma ze swoją obecną żoną, Fabianą Flosi. Chłopiec obecnie ma 5 lat, a Ecclestone w najnowszym wywiadzie dla podzielił się swoimi przemyśleniami na temat ojcostwa w podeszłym wieku.

Bernie Ecclestone to brytyjski biznesmen i były szef Formuły 1, który przez dekady był kluczową postacią w tym sporcie. Urodzony 28 października 1930 roku, przez wiele lat zarządzał komercyjną stroną F1, przekształcając ją w globalny fenomen wart miliardy dolarów.

Jego kariera zaczęła się od handlu samochodami i krótkiej próby jako kierowca wyścigowy. Później stał się menedżerem kierowców, a następnie właścicielem zespołu Brabham. W latach 70. przejął kontrolę nad prawami telewizyjnymi i finansami Formuły 1, zmieniając ją w najbardziej dochodową serię wyścigową na świecie.

Ecclestone zarządzał F1 przez ponad 40 lat, aż do 2017 roku, kiedy to został odsunięty po przejęciu sportu przez Liberty Media. Znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi, twardych negocjacji i ogromnego majątku. Po odejściu z F1 skupił się na życiu prywatnym i rodzinie.

Mam nadzieję, że nie widzi we mnie starca. Staram się być najlepszym ojcem, jakim mogę być. Takim, jakiego on by chciał mieć. Jest bystrym chłopcem, więc trzeba go tak traktować

- powiedział były właściciel F1.