Jak wygląda współpraca z Dodą? Maria Sadowska otworzyła się na ten temat i podkreśliła, że obie są z dwóch różnych światów. Wiele osób nie było przekonanych co do ich współpracy, ale one i tak zrobiły swoje i wyszło to im genialne. Jak wokalistka wspomina współprace z królową estrady? Sprawdźcie!

Maria Sadowska o współpracy z Dodą

Doda zaprosiła Marię Sadowską do współpracy przy filmie "Dziewczyny z Dubaju", który okazał się najchętniej oglądanym filmem w 2021 roku. Wiele osób z niecierpliwością czekało aż produkcja pojawi się w kinach, a w premierowy weekend do kin przybyło blisko 280 tysięcy widzów. Współpraca dwóch wokalistek okazała się bardzo owocna, a fani są ciekawi, jak naprawdę wyglądały ich relacje na planie. Okazuje się, że środowisko Sadowskiej nie do końca było przekonane do jej współpracy z Dodą.

Miałam taką sytuację, że wiele osób z mojego środowiska mówiło ''No co Ty? Ty z Dodą? Gdzie? Wy w ogóle się nie dogadacie''. Pewnie z jej środowiska też tak było w moją stronę myślenie, bo my jesteśmy kompletnie z innych światów. Ona też dała mi szansę i mnie zaprosiła do tego projektu, uwierzyła we mnie — powiedziała Maria Sadowska.

Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo powyżej, z którego dowiecie się, jak wyglądały relacje między wokalistkami na planie filmowym. Czy udało im się znaleźć wspólny język, a może dochodziło między nimi do kłótni? Koniecznie sprawdźcie!

