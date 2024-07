Księżna Kate przerwała milczenie by wydać krótkie oświadczenie. W ostatnim czasie żona księcia Williama rzadko zabiera głos i pojawia się publicznie. Musiała wycofać się z obowiązków królewskich by móc skupić się na powrocie do zdrowia i spędzaniu czasu z najbliższą rodziną. Tym razem jednak musiała zrobić wyjątek.

Kiedy księżna Kate wycofała się z życia publicznego na kilka miesięcy, zaczęły piętrzyć się teorie spiskowe. Księżna Walii zdecydowała się wydać oświadczenie, w którym poinformowała, że mierzy się z nowotworem. Z powodu choroby odsunęła się w cień. Internauci z całego świata martwią się o stan jej zdrowia. Odetchnęli z ulgą, kiedy Kate po raz pierwszy pojawiła się podczas Trooping the Colour. Nie oznacza to jednak, że będzie brała udział w wydarzeniach publicznych często.

Teraz zrobiła jednak wyjątek, wydając publiczne oświadczenie. Poświęciła je legendarnemu tenisiście i mistrzowi olimpijskiemu Andy'emu Murray'owi:

An incredible #Wimbledon career comes to an end. You should be so very proud @andy_murray. On behalf of all of us, thank you! C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 6, 2024