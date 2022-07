Doda proponuje darmowy trening w swoim towarzystwie! Jest jednak jeden warunek

Doda nieraz zaskoczyła fanów swoimi innowacyjnymi pomysłami. Artystka już dawno udowodniła, że chce działać na wielu polach i nie zamyka się tylko na muzykę. Jeśli fani myśleli, że film jej produkcji "Dziewczyny z Dubaju" to największy projekt Dody w tym roku, to są w ogromnym błędzie. Wielkim sukcesem cieszy się wirtualna sprzedaż części ciała Dody w NFT. Pierwszy drop wyprzedał się w 30 sekund, a drugi w 5 minut! Na czym polega NFT i skąd Doda wzięła pomysł, by wziąć w tym udział? Doda sprzedaje części swojego ciała wirtualnie. Jej udział w NFT to wielki sukces! Doda w tym roku niejednokrotnie zaskoczyła swoich fanów. Artystka jest dumna z tego, że idzie z duchem czasu i nie zamyka się na nowoczesne rozwiązania. Doda jako pierwsza na świecie sprzedała swoje ciało w formie tokenów NFT. Na tokenie zapisany jest skan ciała gwiazdy. Kupujący mogą zdecydować się na różne części ciała Dody, od pośladków, ucha czy części twarzy po palce. Docelowo Doda podzielona jest na 400 kawałków. Artystka ogłosiła, że kawałki te zostaną zebrane w różne zestawy, a w każdym z nich będzie znajdowało się 30 części jej ciała. Co zyskuje nabywca takiego zestawu? Kupujący będzie miał niezbywalne prawo posiadania skanu 3D jej części ciała, a poza tym będzie dostawał różne prezenty, m.in.: darmowe bilety na koncert czy status przyjaciela Dody na Instagramie. Oprócz tego jest to niewątpliwa inwestycja, gdyż wartość tokenów będzie rosła, a co za tym idzie, fani Dody będą mogli wzbogacić się z biegiem czasu. Choć sprzedawanie części ciała w NFT jest zupełnie nową formą, to Doda nie musiała długo czekać na zainteresowanie fanów tą sprzedażą. Pierwszy drop sprzedał się w 30 sekund, a ci, którzy nie zdążyli zakupić swojego...