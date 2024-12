Grzegorz z piątej edycji "Rolnik szuka żony" opublikował wzruszający komentarz pod najnowszym wpisem Emilii z czwartego sezonu. Była kandydatka Piotra przekazała dziś radosne wieści, że została mamą. Uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach nie zdecydowała się pokazać zdjęcia z dzieckiem i nie pokazała święto upieczonego taty maleństwa, ale pod jej wpisem posypały się gratulacje. Głos nagle zabrał również Grzegorz, który szukał tej jedynej w piątej edycji "Rolnik szuka żony".

"Rolnik szuka żony" już od wielu lat jest jednym z największych hitów Telewizyjnej Jedynki. Program, który od samego początku prowadzi Marta Manowska, połączył w pary już wiele osób, które są razem do dziś i tworzą szczęśliwe rodziny. Wśród najpopularniejszych par, które powstały dzięki "Rolnik szuka żony" są m.in. Anna i Grzegorz Bardowscy, Marta Paszkin i Paweł Bodzianny czy Joanna i Kamil Osypowicz. W tym roku Marta i Paweł po raz kolejny zostali rodzicami, a swoje pierwsze wspólne dziecko powitali na świecie również Waldemar i Dorota z dziesiątej edycji.

Dziś okazało się, że rolnikowa rodzina znowu się powiększyła. Emilia z "Rolnik szuka żony" urodziła, a radosne wieści przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

To początek mojej nowej historii. Byłam silna... Teraz będę szczęśliwa. Zdjęcia na pamiątkę. Mój okruszek jest już ze mną

Pod wpisem byłej kandydatki Piotra z czwartej edycji "Rolnik szuka żony" momentalnie posypały się gratulacje. Wpis z radosną nowiną skomentowały Sara z czwartej edycji i Roksana z ósmej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki. Co ciekawe, pod wpisem Emilii pojawił się również wzruszający komentarz Grzegorza, który wziął udział w piątej edycji "Rolnika".

Przypominamy, że Grzegorz brał udział w piątej edycji "Rolnik szuka żony", a jego kandydatkami były: Dorota, Martyna i Monika. W dniu wyboru rolnik zdecydował, że chce spróbować stworzyć związek z Dorotą. Para pojawiła się razem w wielkim finale, jednak po jakimś czasie okazało się, że ich relacja nie przetrwała próby czasu. Kilka miesięcy później okazało się, że Grzegorz z "Rolnik szuka żony" oświadczył się i znalazł szczęście u boku tajemniczej kobiety.

Pokochać to największe ryzyko ze wszystkich. To oddanie swojej przyszłości i swojego szczęścia w ręce drugiego człowieka. To zaufanie bez reszty. I kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz z kimś spędzić resztę swojego życia, chcesz aby ta reszta życia rozpoczęła się jak najszybciej

rolnik pisał wówczas na Facebooku.