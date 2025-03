Doda, która od lat słynie ze swojej nienagannej sylwetki i pewności siebie, opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć z plaży. Wokalistka zaprezentowała się w skąpym bikini, podkreślając swoją wysportowaną figurę. Fotografie szybko przyciągnęły uwagę obserwatorów i mediów, stając się tematem gorącej dyskusji w sieci. Niektórzy internauci nie szczędzili jednak uszczypliwości. Doda zripostowała!

Na jednym ze zdjęć Doda pozuje na tle palm, eksponując ciało w odważnej pozie. Niektóre fotografie ukazują ją w dynamicznych ujęciach, na których Doda eksponuje swoje kobiece kształty, a na kolejnym rozwiązuje sznureczki swojego bikini. Te kadry wywołały ogromne emocje. Tymczasem sama Doda, która właśnie świętowała pierwsze miejsce w rankingu See Blogers w kategorii "osoba publiczna" zwróciła się do fanów i napisała:

Jako najpopularniejsza osoba publiczna w polskim Internecie, wedle ostatnich rankingów, czuję się w obowiązku, po królewsku i godnie, czynić honory oraz zaświecić tym, co lubicie najbardziej. Zwłaszcza że w minione wakacje nie rozpieszczałam was zdjęciami w bikini i wiem, że czujecie niedosyt. Nie musicie dziękować, rankingi mówią to za was

napisała wymownie Doda.