"Farma", reality show Polsatu, cieszy się coraz większą popularnością. Z założenia program miał pokazywać, jak uczestnicy opiekują się zwierzętami i farmą, nie korzystając z elektryczności, a wodę czerpiąc ze studni. Niestety szybko się okazało, że na pierwszy plan wysunęły się intrygi i strategie, aby dojść do finału. Sojusze rozpadły się i teraz trwa przetasowanie sił na "Farmie", a jedna z uczestniczek musi mierzyć się z krytyką całej grupy. Początkowo Danuta cieszyła się ogromną sympatią, ale po tym, jak poszczególne osoby mocno ją krytykowały, teraz sytuacja wygląda tak, jakby robiono z niej "kozła ofiarnego". Niebywałe, co wydarzyło się w jej urodziny.

Kolejna afera na "Farmie" po odejściu Arwii?

Czwarta edycja programu "Farma" zadebiutowała na antenie Polsatu 6 stycznia 2025 roku. Uczestnicy muszą radzić sobie bez nowoczesnych udogodnień, wykonując codzienne obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa. Co tydzień wybierany jest "Farmer Tygodnia" i co tydzień dochodzi do pojedynku uczestników. Przegrany opuszcza program, a rywalizacja trwa do momentu wyłonienia zwycięzcy, który otrzyma nagrodę oraz tytuł "Super Farmera".

W tym tygodniu nazwanym "Tygodniem Ognia" w programie jest nominowana aż szóstka uczestników, z których ma odpaść dwoje. Każdy z farmerów obawia się o swój los, a w tym pełnym emocji tygodniu Danuta świętowała swoje urodziny. Tuż przed tym, jak nominowała Surfera przygotowała dla wszystkich urodzinowy posiłek i pięknie udekorowała stół. Tymczasem farmerzy zasiedli z obrażonymi minami i nawet nie zaśpiewali jej "Sto lat' o składaniu życzeń, nie wspominając. Uczestnicy coraz częściej pozwalają sobie na przykre komentarze na temat Danki. Widzowie są zszokowani i oburzeni zachowaniem niektórych uczestników "Farmy". Sytuację skomentowała nawet Monika z 1. edycji "Farmy".

Przykro się na to patrzyło…dziewczyna miała urodziny w 'fantastycznej' atmosferze… napisała Monika Idzikowska z 1. edycji 'Farmy'

Apel internautki o wyciągnięcie konsekwencji wobec niektórych uczestników "Farmy"

Fani programu, choć nie wszyscy darzą sympatią Dankę, to uważają, że zachowanie uczestników wobec niej jest okropne. Niektórzy piszą wprost, że 39-latka i tak sobie dobrze radzi, musząc się mierzyć na każdym kroku z krytyką i niemiłymi komentarzami. Jedna z internautek apeluje też do produkcji, aby zareagowali i wyciągnęli konsekwencje.

Danka ma mega mocną psyche ze w środku tego hejtu, gdzie każdy przeciw niej zamiast płakać w kącie...robi imprezkę. Żałosne, że nikt jej nie powiedział dziękuję kiedy przygotowała dla nich posiłek. Masakra co się dzieje z ludźmi kiedy są zamknięci razem.

Niby dorośli ludzie, ale z Danki to sobie bekę robią. Tak się nie traktuje drugiego człowieka.

Mam nadzieję, że produkcja zareaguje na to jak uczestnicy traktują Danusię i wyciągnie konsekwencje.

Fani "Farmy" stają w obronie Danki

Profil "Farmy" na Instagramie zalała fala komentarzy od internautów, którzy otwarcie nie zgadzają się na takie traktowanie uczestniczki. Ich zdaniem czarę goryczy przelały życzenia Surfera, który powiedział przed kamerą, że życzy Dance, aby odpadła. Fani "Farmy" są też oburzeni zachowaniem Wioli, która na urodzinowym przyjęciu siedziała obrażona i rzucała kpiące spojrzenie na Dankę, kiedy ta wznosiła toast. W poprzednich edycjach zdarzały się kontrowersje, ale nigdy nie było sytuacji, aby grupa robiła z jednej osoby "kozła ofiarnego".

Niefajne się wypowiedział Surfer, żeby Danuta opadła w niej urodziny

Rozumiem, że jest wkurzająca, ale naprawdę mogli być milsi przy obiedzie. I te teksty Serfera na setkach, że nikt jej tu nie chce... Mega przykre.

Wioletta okropnie się zachowywała no i pozostali również duży minus dla nich ,jak teraz siebie oglądają to pewnie jest im wstyd ,zero szacunku do drugiej osoby karma wraca

Sądzicie, że Danuta jeszcze pokaże swoją siłę pozostałym farmerom? Jak oceniacie zachowanie uczestników wobec Danuty?

