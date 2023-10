Współpraca Dody i Smolastego wywołała duże zdziwienie zarówno wśród fanów rapera, jak i piosenkarki. Nic dziwnego. Artyści pochodzą z kompletnie różnych środowisk i światów muzycznych. Jednak wspólny numer gwiazd okazał się strzałem w dziesiątkę. Utwór "Nim zajdzie słońce" po miesiącu ma już 25 milionów wyświetleń na YouTube. Internautom przypadł też gustu klip, w którym zobaczyliśmy muzyków. Teraz fani czekają na więcej. I najwyraźniej się doczekają, ponieważ Doda potwierdziła, że powstała kontynuacja piosenki. Zdradziła też, co sądzi o Smolastym.

Doda o Smolastym: "Te dwa światy spotkały się na słońcu"

"Nim zajdzie słońce", czyli wspólny utwór Dody oraz Smolastego pojawił się w sieci 10 sierpnia br. i od razu stał się hitem. Niedawno piosenkarka udzieliła nam wywiadu, w którym przyznała, że wiele ją różni od rapera. To jednak nie przeszkadzało im w owocnej współpracy. Gwiazda miała przeczucie, że piosenka podbije serca słuchaczy. Miło wspomina również kręcenie teledysku z młodszym artystą.

- Bardzo fajny człowiek. Oczywiście zupełnie inny niż ja — w ogóle z innej planety. Te dwa światy spotkały się na słońcu. Bardzo dobrze wspominam tę współpracę. Jak wysłał mi ten utwór, od razu poczułam, że to będzie mega hit. Napisałam ten tekst w pięć minut. Zawsze mi się kojarzy, że teksty, które napisałam w pięć minut, były mega hitami. Tak było i z "Nie daj się" i w przypadku "Dwóch bajek", i tu było tak samo. Super też mi się pracowało na planie teledysku — powiedziała.

W dalszej części Doda zdradziła, że to nie koniec jej współpracy ze Smolastym. Królowa popu ujawniła, że gwiazdy nagrały już kontynuację do "Nim zajdzie słońce", która pojawi się na reedycji albumu. Przy okazji dodała, że raper spełnił jej oczekiwania co do poziomu muzycznego.

- On mnie nie zawiódł. Pokazał mi tę stronę, która mnie jara, która mnie kręci — przekazała.

Niedawno Doda ogłosiła radosną nowinę, która zachwyci fanów jej współpracy ze Smolastym. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć ten duet na żywo i to na PGE Narodowym już 30 września. W wywiadzie udzielonym naszemu reporterowi piosenkarka zdradziła, że nagrała także utwór z Bedoesem, z którego również jest dumna. Czym jeszcze nas zaskoczy?

