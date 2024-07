Dlaczego Wojciech Amaro odszedł z "Hell's Kitchen"? Słynny szef kuchni ogłosił to we wtorek, podczas finału kolejnej edycji tego show. Agnieszka Amaro, żona i menadżerka słynnego chefa wie, co nim kierowało. Opowiedziała to portalowi Plotek.pl.

Agnieszka Amaro ma świadomość, że informacja o odejściu męża z show była zaskakująca - program ma bowiem wysoką oglądalność.

Powiem tak, jak jest. Mój mąż ma doskonałą intuicję, można powiedzieć, że nieomylną i czuje w sercu, że to jest dobry moment i wbrew temu, co dzieje się na rynku, nie idzie za pieniędzmi, ale za głosem serca - wyznała portalowi Plotek.pl.

Jak mówi żona kucharza, Wojciech Modest Amaro wziął udział w programie nie po to, by zostać celebrytą, ale… “żeby dołożyć swoją cegiełkę do rozwoju gastronomii w Polsce”.

Jakie są dalsze plany Wojciecha Amaro? Tego nie chciała zdradzić.

Wiadomo natomiast, co dalej z innym show Polsatu - "Top Chef”, którego finał oglądaliśmy w środę. Pani Agnieszka zapewnia, że jest i będzie dla niego bardzo ważny.

