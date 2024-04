Jaruś ponownie jest "chłopakiem do wzięcia" po rozstaniu ze swoją żoną Gosią. Jego ostatnie nagranie z przyjacielem Tomkiem, z którym poinformował swoich fanów o rozstaniu, wywołało wiele pytań wśród internautów. Teraz uczestnik show ponownie się tłumaczy!

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" tłumaczy się z rozstania z żoną

Jaruś zdobył popularność dzięki udziałowi w "Chłopakach do wzięcia", gdy jeszcze był kawalerem szukającym swojej drugiej połówki. Marzenie uczestnika show się spełniło i udało mu się znaleźć partnerkę, którą postanowił poślubić. Niestety ich losy nie potoczyły się zbyt dobrze, ponieważ niedawno Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" oznajmił, że rozstał się z żoną.

Ulubieniec widzów razem z kolegą przedstawił powody rozstania na TikTok'u. Jednym z nich było to, że jego żona razem ze swoją rodziną zrobili sobie z niego "skarbonkę". Nagranie wywołało niezłe poruszenie wśród internautów, a teraz Jaruś postanowił wytłumaczyć się z tych słów.

Na nagraniu, na którym Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" informuje swoich fanów o rozstaniu z żoną, głównie wypowiada się nie on, a jego kolega Tomasz, co wywołało niemałe poruszenie wśród internautów. Teraz uczestnik show postanowił nagrać kolejny komunikat również ze swoim kolegą, w którym to on sam ujawnił powody rozstania z żoną:

No witajcie. Ja powiem tak, przyczyna była taka, że musiałem się wyprowadzić, bo nie szło wytrzymać. Ktoś, kto chce się dowiedzieć, to można do mnie napisać. Trzeba było się wyprowadzić, bo innego wyjścia nie było — powiedziała Jaruś.

Wielu internautów wsparło bohatera show ciepłym słowem, ale również zachwalali postawę jego kolegi, który postanowił wyciągnąć do niego pomocną dłoń.

Jarek głowa do góry! Jesteś super chłopak

Nie znam Pana, ale fajnie, że Pan wyciągnął mu pomocną dłoń. Dużo zdrowia dla was i szczęścia!

A ja życzę Panu dużo zdrówka miło, że Jarek ma tak wspaniałego człowieka i pomoc — piszą internauci.

Zaskoczyły Was powody rozstania uczestników "Chłopaków do wzięcia"?

