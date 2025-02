Jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska krytykowała dobór jurorów do "Tańca z Gwiazdami", co spotkało się z falą hejtu wylaną na jej osobę. Teraz tancerka powraca do show Polsatu, a fani zastanawiają się, jak to wpłynie na jej relację z sędziami. Agnieszka Kaczorowska tłumaczy się widzom.

To zmotywowało Agnieszkę Kaczorowską do powrotu do "Tańca z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska, znana tancerka i aktorka, po kilkuletniej przerwie powraca na parkiet programu „Taniec z Gwiazdami”. W nadchodzącej, 16. edycji show, która rozpocznie się 2 marca 2025 roku, wystąpi w parze z aktorem Filipem Gurłaczem. W przeszłości miała konflikt z jurorami show, jednak teraz zupełnie jej to nie przeszkadza. Okazuje się, że Kaczorowska nie ma żalu do sędziów, więc śmiało może powrócić do "Tańca z Gwiazdami".

Gdybym miała żal, to bym nie wróciła jako tancerka, a tego żalu nie mam. Rzeczywiście miałam taki moment, że bardzo chciałam iść dalej — chciałam się rozwijać i przede wszystkim spróbować czegoś nowego, bo to jest szukanie takiego nowego doświadczenia. Uwielbiam wszystko to, co nowe. Uważam, że w życiu jest ważna pokora i czasami umiejętność zrobienia kroku w tył, aczkolwiek nie uważam, że wchodząc jako tancerka robię krok w tył. Dlaczego? Bo moją główną motywacją jest to, żeby potańczyć. - mówiła w rozmowie z ShowNewsem.

Dodatkowo, Agnieszka Kaczorowska mówi o "czystej karcie" względem Iwony Pavlović, z którą również swego czasu nie było jej po drodze.

Każdy moment jest dobry, żeby zacząć wszystko z czystą kartą, zobaczymy. Mam prawo, jak każdy, się z panią Iwoną nie zgadzać, ale jak zawsze z szacunkiem, bo tą sędziną zawsze była i jest. Zobaczymy. Szczerze? W ogóle o tym nie myślę. - podsumowała Agnieszka.

Jak zareaguje Kaczorowska na ewentualne uwagi ze strony jury w "Tańcu z Gwiazdami"?

Agnieszka Kaczorowska bierze również pod uwagę, że może spotkać się z ewentualną krytyką od jury, czyli od Maseraka, Pavlović, Wygody bądź Kasprzyk. Jednak nieustannie podkreśla, ze sędziowie w "Tańcu z Gwiazdami" mają za zadanie oceniać wyłącznie gwiazdy! Mimo krytyki, Agnieszka Kaczorowska koncentruje się na przygotowaniach do programu. W mediach społecznościowych podzieliła się relacją z próby, podczas której wraz z Filipem Gurłaczem świętowała jego urodziny, co świadczy o pozytywnej atmosferze między partnerami tanecznymi.

Prawdopodobnie puszczę mimochodem, a jeżeli coś mnie dotknie, to zrobię to za kulisami, jeśli coś będę potrzebowała z siebie wyrzucić. Natomiast zasada w tym programie jest taka, że jury ocenia gwiazdę, nie tancerzy, więc ja tam staję jako opiekunka mojej gwiazdy, jako trenerka mojej gwiazdy. Oczywiście przejmuję się wszystkimi opiniami, bo to ma wpływ na to, co będziemy robić dalej na sali (...) jednak ocena nie tyczy się mnie bezpośrednio. - podsumowała Kaczorowska.

Konflikt między Kaczorowską a jurorami "Tańca z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska, znana tancerka i aktorka, w 2024 roku ubiegała się o rolę jurorki w programie "Taniec z Gwiazdami". Ostatecznie stanowisko to powierzono Tomaszowi Wygodzie, co wywołało kontrowersje. Kaczorowska skomentowała wybór, stwierdzając, że Wygoda "nie jest żadnym autorytetem" w świecie tańca towarzyskiego.

Na te słowa zareagował Rafał Maserak, wieloletni uczestnik programu, który ocenił, że Kaczorowska "trochę odleciała" i zasugerował, że jej krytyka wynika z zazdrości. Do dyskusji włączyła się również Iwona Pavlović, główna jurorka programu, która skrytykowała Kaczorowską za podważanie kompetencji Wygody, podkreślając jego osiągnięcia w świecie tańca.

Mimo wcześniejszych kontrowersji, w 2025 roku ogłoszono, że Agnieszka Kaczorowska powróci do "Tańca z Gwiazdami" jako tancerka, partnerując aktorowi Filipowi Gurłaczowi. Decyzja ta wywołała mieszane reakcje wśród widzów, którzy przypomnieli jej wcześniejsze krytyczne wypowiedzi na temat programu oraz jurorów.

