Agnieszka i Damian od początku 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uchodzili za najlepiej dobraną parę. Od dnia ślubu para była dosłownie nierozłączna i nic dziwnego, że również na spotkaniu ekspertkami Agnieszka i Damian stawili się wspólnie. Jaką decyzję podjęli ws. związku? I jak Agnieszka zapatruje się na przyszłość? To, co wyznała przed kamerami bardzo mnie zaskoczyło! Nie wiem, czy odważyłabym się na podobny krok.

Wśród wszystkich trzech par z 10. edycji ślubnego show TVN, Agnieszka i Damian zdawali się tworzyć najbardziej zgraną parę. Uczestnicy widzieli wspólną przyszłość raczej w jasnych barwach, choć niektóre jej aspekty stały pod znakiem zapytania. W pewnym momencie Damian ze "ŚOPW" zaskoczył Agnieszkę swoimi wątpliwościami, a uczestniczka wprost mówiła o "granicy", jaką jej zdaniem stawia w ich relacji mąż.

W dniu finału wszyscy zastanawiali się, jakiego wyboru dokonają Agnieszka i Damian. Czy postanowią pracować nad różnicami i dostrzegą aspekty, które ich łączą? A może zdecydują się jednak iść przez życie osobno? Damian, choć zaczął swoją wypowiedź na spotkaniu z ekspertkami dość enigmatycznie, ostatecznie zadeklarował uczucia wobec Agnieszki, a jego żona odpowiedziała tym samym!

Przede wszystkim chciałabym Damianowi podziękować za ten cały czas, który spędziliśmy razem (...) za to, że był, że był sobą, że bardzo dużo czasu poświęciliśmy na rozmowy, za to, że jest, że o mnie pamięta

Ależ romantycznie, prawda? Tego, co wydarzyło się później, nikt nie byłby jednak w stanie przewidzieć!

Już wcześniej tematem zapalnym w relacji Damian i Agnieszki było miejsce ich wspólnego zamieszkania - żadne z nich nie było skore do porzucenia dotychczasowego życia, a Damian nie wydawał się swojej żonie wystarczająco zmotywowany do zmiany pracy. Uczestniczka nie ukrywała obaw o tę sferę ich przyszłości. Teraz sama zdecydowała się działać i ... wzięła sprawy w swoje ręce, znajdując pracę we Wrocławiu:

Podjęłam bardzo duży i ryzykowny krok: znalazłam sobie pracę we Wrocławiu. Nie wiem, czy mi się to opłaci, nie wiem, czy to jest dobra decyzja, czas mi to pokaże, aczkolwiek nie chcę później żałować, że nie podjęłam próby zbudowania relacji. I nawet, jeśli Damian mi powie: dziękuję, miło było, to rozważam pozostanie samej we Wrocławiu

- wyznała Agnieszka ze ''ŚOPW''.