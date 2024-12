Tegoroczny Sylwester Marzeń TVP zapowiada się wyjątkowo! Impreza odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a na scenie zobaczymy międzynarodowe gwiazdy, takie jak DJ Bobo i wykonawców hitu "Italo Disco". Poznajcie szczegóły i przygotujcie się na niezapomnianą noc sylwestrową!

Reklama

Zagraniczne gwiazdy podbiją Sylwestra TVP

Telewizja Polska po raz kolejny przygotowuje wyjątkowe widowisko, które odbędzie się 31 grudnia o godzinie 20.00. Tym razem gospodarzem Sylwestra Marzeń jest Stadion Śląski w Chorzowie – jedno z najbardziej prestiżowych miejsc koncertowych w Polsce. Impreza zapowiada się jako spektakularne wydarzenie, które przyciągnie tysiące widzów na stadion i przed telewizory.

Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się zarówno polscy, jak i zagraniczni artyści. Na scenie wystąpi legenda muzyki dance – DJ Bobo. Twórca hitów takich jak "Love is all around" czy "Chihuahua" gwarantuje niesamowitą atmosferę i rytmiczne przeboje, które porwą publiczność do tańca. Do grona międzynarodowych artystów dołączą także wykonawcy hitu "Italo Disco", czyli zespół The Colors. Ich piosenka podbiła listy przebojów i zdobyła serca fanów muzyki elektronicznej na całym świecie.

Artur Barbarowski/East News

TVP stopniowo ujawnia kolejne nazwiska, które pojawią się na Stadionie Śląskim. Wśród potwierdzonych artystów znaleźli się także polscy wykonawcy, jednak organizatorzy zapowiadają, że lista artystów będzie jeszcze dłuższa. Nie zabraknie z pewnością czołowych nazwisk polskiej sceny muzycznej, które od lat przyciągają tłumy na Sylwestra Marzeń, a wśród nich Tatiana Okupnik, Natasza Urbańska, Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, Afromental czy Feel. Co ciekawe, na Sylwestrze TVP pojawi się też Majka Jeżowska, która do tej pory pojawiała się głównie w Polsacie.

fot. Marysia Zawada/REPORTER

Sylwester Marzeń 2024 będzie transmitowany na żywo na antenie TVP 2, co umożliwi widzom w całej Polsce wspólne świętowanie Nowego Roku. Sylwester Marzeń 2024 na Stadionie Śląskim to propozycja, która zapowiada niezapomnianą noc w rytmie największych przebojów. DJ Bobo, The Kolors oraz polscy artyści sprawią, że ten wieczór zapisze się na długo w pamięci widzów.

Co ciekawe, nie tylko TVP ma dla telewidzów wyjątkową ofertę na sylwestrowy wieczór. Niedawno ogłoszono, że organizacji sylwestrowej zabawy podjęła się też TV Republika, a na scenie ma pojawić się m.in. zespół Piękni i Młodzi czy Bayer Full:

Na pewno będzie się działo. Ja już ćwiczę formę. Na scenie prawdopodobnie pojawią się dwie pary prowadzących. Być może w użyciu nawet będą łyżwy, a przypominam, że ja kiedyś tańczyłam jako gwiazda na lodzie. Iskry będą leciały. (...) Z polskich artystów na ten moment mogę potwierdzić, że na scenie zobaczymy Bayer Full, zespół Piękni i Młodzi i będzie też Don Vasyl - przekazała Anna Popek dla ''Plejady''.

Reklama

A Wy, który sylwestrowy koncert planujecie oglądać?