Czy Agnieszka i Damian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będą ulubieńcami widzów obecnej edycji? Z pewnością są jedyną parą, która do tej pory nie miała żadnej sprzeczki. Chociaż w programie może jeszcze całkiem sporo się wydarzyć, fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mają wątpliwości, że akurat oni pozostaną w małżeństwie. Jedno z pytań odnośnie relacji z Agnieszką i odpowiedź Damiana, może dać sporo do myślenia w tej kwestii.

Damian wymownie o sobie i Agnieszce ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Pomiędzy Agatą a Piotrem doszło do awantury, której jeszcze w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nie było. Z kolei Joanna nie przestaje zaskakiwać widzów skalą swojego narzekania względem tego, co robi Kamil. Uczestnik w końcu nie wytrzymał i postawił granicę. Jego decyzja zaskoczyła Joannę, która przed kamerami wyznała: "Obydwoje podnieśliśmy lekko głos, no bo siedzieliśmy jednak w knajpie. Wtedy użył właśnie tych słów, że nie będzie koło mnie skakał i że on czuje, że ja nie doceniam". Zarówno w pierwszej jak i drugiej relacji musiały interweniować ekspertki. Zupełnie odwrotna sytuacja ma miejsce u Agnieszki i Damiana. Małżonkowie niemalże od pierwszego wejrzenia dogadują się bez zarzutów. Fani są oczarowani tym, jak dobraną stworzyli parę i na tej podstawie nie szczędzą im komplementów w sieci:

Bardzo miło ogląda się Wasze małżeństwo w programie

Damian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że ich odbiór może wynikać z tego, że oboje z powagą podeszli do eksperymentu ślubnego i postanowili zrobić wszystko, by wykorzystać otrzymaną od losu szansę.

Myślę, że oboje z Agnieszką wiedzieliśmy, po co przychodzimy do programu. I oboje dostaliśmy to, co chcieliśmy.

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" interesowali się również, czy Damian miał wątpliwości czy aby na pewno chce i odważy się wystąpić w programie.

Czy miałeś wątpliwości czy w to wchodzić, po otrzymaniu wiadomości o tym, że będziesz w programie?

Okazuje się, że kluczowe dla niego było wsparcie bliskich mu osób, to oni sprawili, że nie zdecydował się zrezygnować ze swojej szansy na miłość.

Do momentów castingu w Warszawie miałem sto milionów wątpliwości. Ale na szczęście miałem kogoś, kto mnie kopał, żebym ''pozwolił rzece płynąć''

Czy "Ślub od pierwszego wejrzenia" odmienił życie miłosne Damiana i Agnieszki? Fani dopatrują się dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że para wciąż pozostaje w szczęśliwym małżeństwie, jednak wszystko wciąż pozostaje jedynie w sferze domysłów. Na oficjalne stanowiska uczestników trzeba poczekać do końca emisji 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

