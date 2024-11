W obecnie trwającej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", aż dwie z trzech par nie radzą sobie najlepiej w budowaniu relacji. Widzowie są coraz bardziej sceptyczni i nie widzą dla nich świetlanej przyszłości. Inaczej sprawy mają się w przypadku ostatniego duetu - Agnieszki i Damiana, którzy od początku wydają się świetnie dobrani. Czyżby jednak i nad ich związkiem pojawiły się czarne chmury? Do sieci trafił niepokojący fragment nowego odcinka.

Za nami dziewięć edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", które zaledwie kilku parom przyniosły szczęście w miłości. Eksperyment z sukcesem zakończyli m.in. Anita i Adrian czy Agnieszka i Wojtek. Teraz w najlepsze trwa dziesiąty sezon, w którym kolejne trzy duety próbują odnaleźć drugą połówkę. Niestety, nie brakuje problemów.

Od początku nie najlepiej radzą sobie Joanna i Kamil, którzy nie potrafili przezwyciężyć dystansu. Atmosfera pomiędzy nimi jest raczej neutralna, choć po rozmowie z ekspertką Kamil wyraźnie nabrał pewności siebie i zaczął starać się o względy żony. Fatalnie ostatnio radzili sobie również Agata i Piotr, którzy choć na starcie wydawali się zadowoleni z doboru partnera, z biegiem czasu zaczęli coraz więcej się ze sobą kłócić.

Ostatnio znów doszło między nimi do awantury, która zdaje się odsuwać ich od siebie coraz bardziej. Niekwestionowanymi ulubieńcami widzów są natomiast Agnieszka i Damian, którzy od momentu ślubu świetnie się ze sobą dogadują. Oboje wyrażają zainteresowanie partnerem, próbują poznać się jak najlepiej, a nawet pojawiły się między nimi pierwsze czułe gesty. Czy jednak w kolejnym odcinku zobaczymy, jak czar pryska?

W opublikowanym właśnie nowym fragmencie kolejnego epizodu możemy zobaczyć rozmowę pary, w której Damian dopytuje żonę, czy pojawiły się u niej jakieś wątpliwości. Gdy otrzymuje odpowiedź "nie", postanawia się przyznać, że sam ostatnio ma gonitwę myśli.

Damian wyznał również, że nieszczególnie spodobało mu się, gdy wrócił z pracy do domu i nie zastał w nim żony.