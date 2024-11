W najbliższy wtorek wielki finał dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie do końca są trzymani w niepewności, co tak właściwie usłyszą podczas ogłoszenia decyzji przez pary. Do niedawna relację Joanny i Kamila spisywali na straty, jednak w najmniej spodziewanym momencie nastąpił przełom. Agnieszce i Damianowi z kolei od początku kibicowali, ale czyżby na darmo?

Zaskoczył mnie wpisów fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niewątpliwie będzie jedną z lepiej zapamiętanych. Dotychczas oglądaliśmy już sezony z udziałem wyjątkowo burzliwych par i tym razem było podobnie. Szczególnie napięta atmosfera była pomiędzy Agatą i Piotrem, którzy nie potrafili się porozumieć. Dwie osobowości o mocnych charakterach dały mieszankę wybuchową... i to dosłownie. Po ostatniej wyjątkowo gorzkiej kłótni, mężczyzna wyrzucił nawet żonę z domu i od tamtej pory oboje nie podejmowali próby kontaktu.

Choć widzowie zastanawiali się jeszcze, czy może nie wszystko stracone, w najnowszym zwiastunie finału dopatrzyli się, że Piotr może nie pojawić się wcale na ogłoszeniu decyzji! Jednocześnie fani pokładają coraz większe nadzieje w relacji Joasi i Kamila, u których pod koniec eksperymentu nastąpił przełom. Co ciekawe, przyczyniła się do niego Joanna, która do tej pory była raczej zdystansowana. Pocałunek ożywił ich małżeństwo i dał szansę na szczęśliwy finał.

Jeśli chodzi natomiast o Agnieszkę i Damiana, widzowie od samego początku są wręcz przekonani, że ci zbudują prawdziwy związek. Duet świetnie się ze sobą dogaduje i oboje dokładają wszelkich starań, by rozwijać relację. Co ciekawe, mężczyzna nawet zaczął szukać nowej pracy i zadeklarował chęć przeprowadzki do żony. Ich małżeństwo od momentu ślubu dobrze rokowało, ale czy na pewno przetrwa?

Na oficjalnym profilu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na Instagramie rozpoczęło się odliczanie do wielkiego finału. W jednym z postów pojawiło się pytanie o to, czy relacja Joanny i Kamila ma szansę przetrwać. Pojawiły się skrajne opinie, ale jedna z obserwatorek stwierdziła, że będzie to jedyne małżeństwo, które przetrwa eksperyment.

Myślę że to jedyna para z tej edycji, która pociągnie swój związek dalej

Pod kolejnym postem inna internautka stwierdziła natomiast, że choć finał będzie wydawał się obiecujący, gdy kamery opuszczą Agnieszkę i Damiana, wszystko się rozpadnie.

Dzień decyzji tak, ale potem nie będą razem

Kolejna dodała:

Ciężko powiedzieć. Ale mnie się wydaje, że tam między nimi coś nie pykło. Czegoś brakuje. Mam nadzieję, że się mylę

Czy fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogą mieć rację i małżeństwo Agnieszki oraz Damiana rzeczywiście nie przetrwa? O tym przekonamy się już jutro o godzinie 21:30.

