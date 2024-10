Roksana Węgiel i Kevin Mglej ponownie wybrali się na urlop za granicę. W tym roku zwiedzili już Hiszpanie, Paryż, a teraz przyszedł czas na Szwajcarię. Ich zdjęcia na relacji na Instagramie zapierają dech w piersiach, ale nie tylko to przykuło moją uwagę. Producent muzyczny przeszedł spektakularną metamorfozę, a jego nowy wygląda naprawdę robi wrażenie.

Reklama

Zaskoczyła mnie metamorfoza Kevina Mgleja. Co za zmiana!

Na początku wiele osób patrzyło sceptycznie na związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja z uwagi na ich różnicę wieku. Parę dzieli 8 lat, ale na każdym kroku udowadniają, że wiek nie ma znaczenia w ich związku. W tym roku para stanęła na ślubnym kobiercu, a szczegóły ich uroczystości pozostawały tajemnicą do samego końca. Ich miłość wciąż kwitnie, a ukochany wokalistki cały czas czuwa przy jej boku i towarzyszy wokalistce w ważnych życiowych wydarzeniach. Ostatnio Roksana Węgiel i Kevin Mglej znów mieli powody do świętowania i wybrali się razem do Szwajcarii. Para pochwaliła się na Instagramie wspólnie spędzonym czasem w Zurychu, a na ich twarzach widać ogromne szczęście.

Jednak nie tylko tym para się pochwaliła! Na relacji Roksana Węgiel udostępniła zdjęcia z ukochanym, który bardzo się zmienił. Producent muzyczny zmienił fryzurę i widać, że małżeństwo mu służy. Zakochana żona pieszczotliwie określiła go "przystojniakiem". Uwielbiam śledzić ich szczerą miłość w mediach społecznościowych, a Wy?

Mój przystojniak — napisała Roksana Węgiel.

W ciągu ostatnich miesięcy producent muzyczny schudł blisko 30 kg, a efekty jego pracy są zauważalne na każdym kroku. Roxie Węgiel i Kevin Mglej często trenowali w nocy, czym chętnie dzielili się z fanami. Oboje pojawiali się nawet na treningach u trenera gwiazd. 27-latek przyznał, że do zmiany wyglądu zmotywowały go przykre komentarze na temat jego aparycji:

Od roku jestem w poważnym treningu (…). Czułem się bardzo źle. To chyba przez to już jestem 26 kilogramów chudszy, bo tyle się naczytałem o tym, jakim jestem grubasem — wyznał Kevin Mglej w rozmowie z Pomponikiem.

Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem determinacji Kevina. A Wy, co sądzicie o metamorfozie Kevina Mgleja?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Roksana Węgiel pokazała zdjęcie z łóżka. „Bogini”