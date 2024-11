Damian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywał, że pojawiły się w nim wątpliwości, czy jego związek z Agnieszką ma szansę przetrwać. Wszystko przez konkretną sytuację, kiedy przez jakiś czas nie miał kontaktu telefonicznego z żoną. Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jednak sceptycznie podsumowują fragment rozmowy między małżonkami:

Reklama

Czy on jest poważny - on jestem przyzwyczajony do tego że ona jest - litości, rozumiem, że może się martwić, ale są dopiero kilka dni ze sobą i muszą poznać swoje nawyki ,przyzwyczajenie itd. i dopiero tworzyć związek.

Widzowie wymownie o wątpliwościach Damiana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

U Agaty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia bluzgi i przekleństwa. Po ostrej awanturze w samochodzie uczestnik zdecydował, że nie chce by jego programowa żona nadal przebywała w jego mieszkaniu, więc Agata opuściła lokum. Nie wiadomo, jak dalej potoczą się ich losy. Z kolei pomiędzy Damianem i Agnieszką również pojawiły się małe wątpliwości. Damian przyznał to wprost:

Ja miałem i to w zasadzie tak przez ostatnie dwa dni generalnie.

"Myślę, że zaskoczyłem ją tym, że te wątpliwości się pojawiły" - przyznał przed kamerami. Tak wytłumaczył swoje przemyślenia Agnieszce:

Wczoraj wiesz, ja tu wróciłem, Ciebie nie ma. No ok, pisałaś, że gdzieś idziesz, spoko ale przyzwyczajony byłem do tego, że wracasz za 5 minut i jesteś.

Damiana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaniepokoiło, że żona nie odpisywała na jego wiadomości i nie odbierała telefonów. "Milion myśli na minutę".

Może wątpliwości wzięły się z takiego braku kontaktu. Dzwoniłem, pisałem do niej czy jest. (...) Wiem, że muszę się nauczyć, żeby nie analizować tak bardzo no i tyle.

Agnieszka przyznała, że nie wpadłaby na to, że Damian może tak odebrać jej zachowanie ale doceniła, że podzielił się z nią swoimi emocjami. Podkreśliła jednak, że widzi swoją przyszłość u boku Damiana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Zachowanie Damiana wywołało sporo emocji w widzach "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wielu internautów uważa, że uczestnik nieco przesadził:

Raczej niepewny siebie... widać, że oddał stery żonie, tak jakby nie był przekonany, że na nią zasługuje. Może pomyślał, że uciekła, rozmyśliła się, może ktoś go kiedyś tak zostawił.

Chore i toksyczne było to jego zachowanie... To co ona już nie prawa nigdzie wyjść? Co to będzie później...

Długo jej nie było a on już szalał z zazdrości. Wygląda mi na takiego, co by chciał, żeby cały czas go niańczyć. Czyżby chciał ją ograniczać?

Ta para jest MEGA. A wątpliwości Damiana? Cóż, w relacjach damsko-męskich się pojawiają, a w takim eksperymencie tym bardziej mają prawo zaistnieć... Szacun, że szczerze o nich powiedział i dobrze, że już zniknęły.

Inni uważają, że nazywanie zachowania Damiana "toksycznym" to duża przesada:

Bez przesady z toksycznością. Powiedział co czuł. I chyba lepsze to niż kłótnie lub nie mówienie co się czuję

player/ ślub od pierwszego wejrzenia

Są także widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy doceniają szczerą rozmowę Agnieszki i Damiana i podtrzymują, że ta para ma największe szanse na to, by po programie nadal być szczęśliwa w małżeństwie:

Agnieszka super podejście, super charakter. Trzymam kciuki, co do Pana Męża, obawiam się, że zazdrośnik.

Jest szczerym człowiekiem. Powiedział prawdę.

Super para, oby im się udało

Bardzo fajna para, potrafią rozmawiać, tłumaczyć co im przeszkadza bez dąsania, kłótni, trzymam kciuki

Wiesz. Niektóre pary się ograniczają I lubią taki styl życia i bycia. Moim zdaniem ta para bardzo dobrze rokuje - komentują.

Reklama

Zobacz także: Spina między Agnieszką i Damianem ze "ŚOPW". Uczestniczka nie wytrzymała. To koniec sielanki?