Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, którzy z niecierpliwością czekają na 11. odsłonę miłosnego show. Ta najprawdopodobniej pojawi się jednak dopiero jesienią 2025 roku, więc teraz fani mają czas na to, by sprawdzić, co słychać u dawnych uczestników programu. Jedną z osób, która zyskała grono wielbicieli dzięki udziałowi w "ŚOPW", jest Kasia z 6. edycji. Co słychać u niej dziś, po ponad 4 latach od występu w hitowym programie TVN? Tylko spójrzcie na jej metamorfozę!

Reklama

Występ Katarzyny w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznali Kasię w 6. edycji programu, która była emitowana na antenie stacji TVN w 2021 roku. W programie eksperci połączyli Kasię z Pawłem i początkowo wydawało się, że ta dwójka ma szansę stworzyć zgrane małżeństwo. Niestety z biegiem czasu okazało się, że ich różnice w charakterach są zbyt duże i para nie potrafiła znaleźć wspólnego języka. Ostatecznie Kasia i Paweł podjęli decyzję o rozstaniu i wzięli rozwód. Wszystko wskazuje jednak na to, że właśnie tak miały potoczyć się losy tej dwójki, bo obydwoje znaleźli swoje szczęście poza kamerami.

Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła metamorfozę

Kasia po zakończeniu przygody w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" od czasu do czasu odzywa się do fanów za pośrednictwem Instagrama. Ostatnio jednak zrobiła sobie dłuższą przerwę i nie wstawiała swoich aktualnych zdjęć. Teraz jednak powróciła do sieci i zaprezentowała internautom swoją metamorfozę! Kasia po zakończeniu udziału w "ŚOPW" postawiła na odważne zmiany i sporo skróciła swoje włosy. Oprócz tego stawia teraz również na mocniejszy makijaż.

Pod nowym zdjęciem Kasi, na którym możemy podziwiać jej metamorfozę, znalazł się również wymowny wpis.

Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same - napisała Kasia

Wszystko wskazuje również na to, że uczestniczka 6. edycji "ŚOPW" jest szczęśliwie zakochana, bo zamieściła również wymowne hashtagi - #nowe#nadzieja#miłość#szczęście.

Pod nowym postem Kasi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szybko pojawiło się mnóśtwo ciepłych słów od fanów.

Bardzo ładnie

Super image

Pięknie Pani wygląda - piszą zachwyceni internauci

A Wam, jak się podoba jej metamorfoza? Poznalibyście Kasię ze "ŚOPW" na nowym zdjęciu?

Reklama

Zobacz także: Agata ze "ŚOPW" pochwaliła się swoim szczęściem w Australii. Fan: "Piotrowi pewnie teraz żyłka pęknie"