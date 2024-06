To niewiarygodne, przez co musi przechodzić Victoria Forrest, która została Miss Rzeszowa. Fala hejtu, która się rozpętała wokół jej osoby sprawiła, że była zmuszona podjąć kroki prawne. Nawet Hanna Lis stanęła w obronie młodej Polki.

W maju Victoria Forrest zdobyła tytuł Miss Rzeszowa 2024, ale zamiast cieszyć się swoim osiągnięciem, walczy z ogromną falą hejtu, która rozpoczęła się przez redaktora naczelnego jednego z prawicowych tygodników. Mężczyzna opublikował post na portalu X, w którym napisał, że konkursy piękności stają się nie tylko rasistowskie, ale wręcz antykobiece.

Z kolei na jednym z portali pojawił się artykuł, w którym napisano, że Forrest "jakoś nie przypomina mieszkanki Podkarpacia" oraz zadano pytanie czy "nie ma już w Rzeszowie pięknych polskich dziewcząt?". To jednak nie wszystko. Na portalu X można znaleźć wiele cytatów o podobnym wydźwięku!

Miss Rzeszowa nie mogła siedzieć cicho i zabrała głos na swoim Instagramie, na którym przyznała, że nigdy nie musiała zmagać się z taką lawiną hejtu. Victoria Forrest jest zaskoczona całą tą sytuacją, ale nie zamierza siedzieć bezczynnie i już wydała oficjalne oświadczenie na swoim profilu, w którym oznajmiła, że podjęła odpowiednie kroki prawne.

Nie mieści mi się to w głowie, skala chamstwa i hejtu, jaka w ostatnich dniach mnie dosięgnęła, jest po prostu nie do opisania. Nie możecie niektórzy przeboleć tego, że ja wygrałam. To jest takie żałosne

– odniosła się Victoria w jednej ze swoich relacji.