Wszystko wskazuje na to, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela się rozstali, jednak nie wydali póki co żadnego oświadczenia w tej sprawie. Co więcej, wydaje się, że żyją normalnie i nie pokazują w social mediach, że przechodzą stresujące chwile. Agnieszka Kaczorowska dodaje kadry z różnych eventów, a Maciej udał się na siłownię. Jedyne co może zastanawiać to fakt, że mężczyzna schudł aż 10 kg! Czy to skutek rozstania z żoną?

Maciej Pela zwrócił się do fanów. Wspomina o utracie wagi

Dzisiaj wszystkie media żyją rozstaniem Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Mimo że małżeństwo nie odniosło się bezpośrednio do sprawy, to fani nie mają już żadnych wątpliwości. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela 6 lat temu brali ślub w urokliwej Toskanii, a jeszcze niedawno udzielali wspólnych wywiadów, w których opowiadali o swojej wyjątkowej miłości i głębokim uczuciu. Teraz okazuje się, że dalej będą iść przez życie osobno. Mimo przykrych doniesień Agnieszka Kaczorowska wciąż jest aktywna na Instagramie i pokazuje nagrania z eventów, a Maciej Pela właśnie opublikował dość niepokojącą informację.

Tancerz dodał zdjęcie z siłowni i wyznał, że schudł aż 10 kg:

10 kg w dół. Wysuszyło mnie totalnie - pora zacząć budować. Kolejny body check za pół roku - wyjawił Maciej.

@maciej.pela

W "normalnych" warunkach fani zapewne zaczęliby gratulować tak imponującej sylwetki oraz pozbycia się kilogramów, jednak można domyślać się, że utrata wagi może być spowodowana stresem jaki towarzyszy mężczyźnie po trudnych chwilach w małżeństwie.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są nie tylko małżeństwem, ale także rodzicami. Doczekali się dwóch córeczek, Emilki i Gabrysi, które są dla nich bardzo ważne. Ponadto niedawno otworzyli wspólną szkołę tańca. Nie da się ukryć, że łączy ich naprawdę wiele i jak przy każdym rozstaniu ciężko jest odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W 2023 roku na Instagramie Macieja pojawił się post, a wraz z nim opis, który dał do myślenia fanom. Okazuje się, że w ich życiu bywały wzloty i upadki:

I stając w prawdzie, oboje z Agą mieliśmy swoje wzloty i upadki. W każdym z tych momentów mieliśmy pełnię miłości i wsparcia. To, że się kochamy, nie wyklucza, że na naszych drogach pojawiają się różne wyzwania - pisał wówczas tancerz.

Mimo ciężkich chwil Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wciąż się wspierali, a ich miłość pozwalała im na łagodzenie konfliktów. Czy tak jest również teraz? A może ich rozstanie jest definitywne?

