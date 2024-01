Klaudia z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zareagowała na wiadomości od internautów, którzy dopytują o Valentyna. Była uczestniczka randkowego programu Telewizyjnej Jedynki opublikowała krótkie nagranie ze swojego domu i odpowiedziała, dlaczego w jej relacji brakuje kadrów z ukochanym.

Klaudia z "Rolnik szuka żony" zareagowała na pytania o Valentyna

Klaudia z "Rolnik szuka żony" w świątecznym odcinku ogłosiła wspaniałą nowinę i wyznała, że jest zaręczona z Valentynem. Zakochani poznali się w dziewiątej edycji randkowego hitu prowadzonego przez Martę Manowską i bardzo szybko między nimi zaiskrzyło. Para zamieszkała razem i co jakiś czas chętnie pokazuje na Instagramie, jak dziś wygląda ich życie. Niestety, ostatnio Klaudia z "Rolnik szuka żony" zaniepokoiła fanów nowym zdjęciem.

Teraz Klaudia pokazała krótkie nagranie z domu i zabrała głos ws. Valentyna.

Instagram @k_klaudi

Klaudia z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania internautów, którzy dopytują o partnera rolniczki. Wygląda na to, że fani pary martwią się o to, gdzie jest Valentyn i co z ich związkiem.

Odpowiadając... czemu na story jest tylko Marshall, a gdzie jest Valentyn... PS na drugim planie napisała Klaudia.

Rolniczka uspokoiła swoich fanów pokazując w tle swojego narzeczonego.

Instagram @k__klaudi

Wygląda więc na to, że internauci nie mają powodów do zmartwień, a miłość u Klaudii i Valentyna kwitnie w najlepsze.

Śledzicie losy rolniczki i jej ukochanego?

