Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" to jedna z ulubionych par w historii programu, dlatego nie mogło ich zabraknąć w świątecznym odcinku. Uczestnik randkowego hitu TVP nie ukrywa, że dla Klaudii całkowicie zmienił swoje życie, jednak uwagę przyciąga to, co wydarzyło się potem!

Reklama

Klaudia to jest osoba, dla której niejako zmieniłem swoje życie. powiedział wprost Valentyn.

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" zaręczyli się

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Marta Manowska odwiedziła byłych uczestników programu, a wśród nich m.in Klaudię i Valentyna. Para przeprowadziła się do swojego domu i okazuje się, że to nie koniec zmian w ich życiu. Klaudia i Valentyn zaręczyli się, a uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym.

Valentyn chce powiedzieć, że się zaręczyliśmy. powiedziała wprost Klaudia.

Klaudia opowiedziała też, jak wyglądały ich zaręczyny i okazuje się, że Valentyn naprawdę ją zaskoczył, ale i zadbał o romantyczny nastrój:

Wyszłam spod prysznica, wychodzę z łazienki i patrzę takie świeczuszki. Bardzo ładnie Valentyn przygotował, tak romantycznie. I taka zaskoczona byłam i mówię do Valentyna tak: 'No nie gadaj'. powiedziała Klaudia.

Ale potem było tak? zapytała wprost Marta Manowska

Było tak! powiedziała wprost Klaudia.

screen świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" 10

Zobacz także: Radosna nowina u Klaudii i Valentyna z "Rolnika". Nie mogli dłużej czekać

Klaudia i Valentyn planują wspólną przyszłość i wiele zmienili w swoim życiu, aby dziś mogli się cieszyć swoim szczęściem. Valentyn nie ukrywa, że oboje mają mocne charaktery i choć wiele ich różniło to dali radę wszystko pogodzić:

Naprawdę dużo nas różniło. Ja inaczej się wychowałem, Klaudia inaczej się wychowała. Z dwóch przeciwległych krańców Polski i było dużo takich niewiadomych, ale to ułożyło się dobrze. powiedział wprost Valentyn.

W końcu Marta Manowska zapytała wprost: Kłócicie się?, a Klaudia powiedziała wprost:

Codziennie - powiedziała Klaudia, a Valentyn dodał: Nie przesadzaj. Stykają się dwa mocne charaktery, to dochodzi do jakichś sprzeczek. Nie są na tyle mocne, żeby to rzutowało na całokształt.

screen świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" 10

Zobacz także: Marta Paszkin z "Rolnika": "Nadprogramowe 24 kg". Nie chodzi tylko o ciążę

Reklama

Klaudia i Valentyn nie ukrywają, że ich życie wyglądałoby zupełnie inaczej gdyby nie udział w programie "Rolnik szuka żony".

Nawet nie wiem, czy mieszkałabym tutaj, czy mieszkałabym dalej razem z rodzicami. – powiedziała Klaudia, a Valentyn dodał: Ja bym pewnie dalej podróżował po Polsce i po świecie i szukałbym swojego miejsca.

screen świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" 10

screen świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" 10