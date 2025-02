Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" pokazali wspólne zdjęcie. Przy okazji podzielili się swoim szczęściem. Nie ma potrzeby, by utrzymywać to w tajemnicy. To, co pokazali ucieszy wszystkich, którzy kibicowali im od czasów programu. Ale niespodzianka.

Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" przerwali milczenie

Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" to jedna z dwóch par, która przetrwała po finale 11. edycji. Fani bacznie obserwują ich dalsze losy, a gdy są mniej aktywni w mediach społecznościowych to martwią się czy nie pojawił się jakiś kryzys. Dziś uwielbiany duet z "Rolnik szuka żony" miał dla wszystkich niespodziankę. Ania i Marcin po dłuższym czasie opublikowali wspólne nagranie. Mieli coś do przekazania wszystkim tym, którzy trzymają za nich kciuki. Uśmiech nie schodził im z twarzy! Co takiego, kosztowało ich tyle emocji?

Ania i Marcin nie trzymali fanów zbyt długo w niepewności. Od razu podzielili się swoim szczęściem:

Hello, dzisiaj przyjechaliśmy w odwiedziny do bardzo fajnych osób - zaczęła Ania.

Do naszych znajomych rolników - rozwiał wątpliwości Marcin.

Chwilę później na Instagramie Ani pojawiło się zdjęcie. Okazuje się, że Ania i Marcin spotkali się ze wszystkimi rolnikami jedenastej edycji. Obecni byli Dominika i Rafał (druga para, która przetrwała po 11. edycji show) oraz pozostali rolnicy: Wiktoria, Agata oraz Sebastian. Wygląda na to, że szykuje się całkiem niezła imprezka. Zawsze fajnie słyszeć, że uczestnicy programu zawiązują przyjaźnie i wspierają się w dalszej codzienności.

Zgłoszenia do 12. edycji "Rolnik szuka żony"

Trwa nabór uczestników do 12.edycji "Rolnik szuka żony", jednak to ostatnia chwila by odważyć się i zgłosić swój udział. Zgłoszenia rolników potrwają jedynie do 28 lutego.

W tym roku postawiono jednak na duże zmiany. Do programu mogą zgłaszać się już nie tylko rolnicy i rolniczki ale także "hodowcy, pszczelarze, rybacy, pasterze, sadownicy lub adepci innej części gospodarki".

Jeśli znasz kogoś, kto powinien się zgłosić, prowadzi gospodarstwo rolne i nadal szuka miłości swojego życia, koniecznie daj mu znać - apeluje produkcja.

Pary, które powstały dzięki "Rolnik szuka żony"

Program "Rolnik szuka żony" od lat łączy serca rolników i ich wybranek. Oto niektóre z par, które poznały się dzięki temu show:

Robert i Agnieszka Filochowscy (2. edycja): Para pobrała się w 2016 roku i ma dwóch synów: Tomasza i Adama.

Grzegorz i Anna Bardowscy (2. edycja): Po ślubie doczekali się dwójki dzieci i prowadzą aktywne życie w mediach społecznościowych.

Małgosia i Paweł Borysewicz (4. edycja): Są małżeństwem z dwójką dzieci i oczekują trzeciego potomka.

Marta i Paweł Bodzianni (7. edycja): Para wzięła ślub cywilny w 2022 roku, a kościelny w 2023. Mają dwoje dzieci: Adama i Grację, oraz wychowują córkę Marty z poprzedniego związku.

Joanna i Kamil Osypowiczowie (8. edycja): Po zaręczynach w programie, pobrali się w 2023 roku i mają córkę Tosię.

Adrianna i Michał Tyszka (9. edycja): Poznali się w programie, pobrali w 2023 roku.

Klaudia i Valentyn (9. edycja): Ich związek rozwija się pomyślnie, a para planuje wspólną przyszłość.

Ania i Jakub (10. edycja): Po zaręczynach i ślubie, doczekali się syna Dariusza.

Waldemar i Dorota (10. edycja): Para powitała na świecie córkę Dominikę Marcelinę.

Marcin i Anna (11. edycja): Ich relacja rozwija się pomyślnie po zakończeniu programu.

Rafał i Dominika (11. edycja): Ich relacja również rozwija się pomyślnie po programie.

Program "Rolnik szuka żony" nie tylko dostarcza rozrywki, ale także realnie wpływa na życie uczestników, pomagając im znaleźć miłość i założyć rodziny.

