Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" postanowili długi czerwcowy weekend wykorzystać aktywnie i wyjechali w góry. W ostatnich dniach dzielą się swoim czasem w Zakopanem. W sieci opublikowali właśnie sporo wspólnych zdjęć. Nie brakuje też romantycznych ujęć. Chociaż rolniczka i jej partner są w sobie zakochani to rzadko dzielą się taką prywatą w sieci.

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" wyjechali w góry

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" to ulubieńcy widzów. Fani wykorzystują każdą okazję, by dowiedzieć się, co u nich słychać. Niedawno Klaudia z "Rolnika" zaskoczyła wyznaniem o weselu, chociaż wielu mogłoby w tym momencie wstrzymać oddech, zakochani wyjaśnili, że jeszcze nie o ich własne chodzi. Pierwsze pytania o ślub Klaudii z Valentynem pojawiły się już po finale "Rolnika" kiedy okazało się, że zostali parą. Zakochani nie ukrywają, że myślą o małżeństwie, ale to jeszcze odległa przyszłość. Podczas świątecznego odcinka programu okazało się, że rolniczka i jej ukochany są zaręczeni, jednak rzadko opowiadają o swoich uczuciach publicznie.

Teraz Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" zaskoczyli fanów wspólnymi zdjęciami z wycieczki w polskie góry, gdzie spędzili długi czerwcowy weekend.

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" podzielili się także tymi bardziej romantycznymi zdjęciami. Okazuje się, że to Valentyn był ich inicjatorem:

Daj mi budzi, będzie ładne zdjęcie

Niech będzie - stwierdziła Klaudia.

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" chętnie relacjonują całą swoją wyprawę. Publikowali nagrania nie tylko z Wielkiej Krokwi ale także, że wspinaczki po górach. Dopisywały im doskonałe humory. Powinni nagrywać częściej?

Miłość tej pary wywołuje w fanach "Rolnik szuka żony" mnóstwo emocji. Niedawno głośno było również o Waldemarze i Dorocie z ostatniej edycji, którzy podzielili się radosną nowiną, że spodziewają się dziecka. Już niedługo urodzi im się córeczka. Radość panuje także u Ani i Kuby z dziesiątej edycji, którzy niedawno powitali na świecie swojego synka Dariusza.

