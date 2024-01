Klaudia z "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcie wprost z nowego domu i nie ukrywa, że wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Rolniczka po powrocie do domu w salonie zastała prawdziwy armagedon. Co tam się wydarzyło? Tylko spójrzcie na to zdjęcie.

Niespodziewany wypadek u Klaudii z "Rolnik szuka żony"

Klaudia i Valentyn w "Rolnik szuka żony" w świątecznym odcinku programu zaprezentowali swoje nowe mieszkanie, gdzie przeprowadzili się od rodziców rolniczki. Obserwatorki Klaudii są zachwycone jasnym, eleganckim salonem z dużą beżową kanapą w roli głównej, a tuż obok kominka stanęła choinka z plantacji rolniczki. To właśnie ona jest sprawczynią całego zamieszania w domu Klaudii. Okazało się, że choinka runęła na stół, a Klaudia, kiedy tylko to zobaczyła, to nie kryła radości, że wydarzenie miało miejsce już po świętach...

Taki psikus. Akurat po Świętach napisała Klaudia z 'Rolnika'

To wydarzenie być może zmobilizuje Klaudię do pożegnania świątecznych dekoracji. Tymczasem rolniczka i jej partner cieszą się swoim szczęściem już jako narzeczeni. Co prawda nie zdradzili jeszcze daty ślubu, ale wydaje się, że z pewnością pochwalą się kadrami z tej wyjątkowej uroczystości. Kibicowaliście od początku Klaudii i Valentynowi?

