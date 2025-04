Akop Szostak (ur. 20 sierpnia 1988 roku w Białoruskiej SRR jako Akop Powodobiedow) to polski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) wagi ciężkiej i półciężkiej, kulturysta oraz trener personalny.

Reklama

Michalina Zag pokazała nagranie z Akopem Szostakiem

Michalina Zag niedawno podzieliła się na Instagramie nowym nagraniem, na którym jedzie samochodem razem z Akopem Szostakiem. Na krótkim filmiku widać ich w luźnej, swobodnej atmosferze, co może świadczyć o tym, że spędzają razem coraz więcej czasu.

Związek Akopa Szostaka i Michaliny Zag od samego początku budzi spore emocje, zwłaszcza że Akop jeszcze do niedawna był w medialnym związku z Sylwią Szostak, z którą tworzył przez lata jedną z najbardziej znanych fitnessowych par w Polsce. Ich rozstanie było szeroko komentowane, a pojawienie się Michaliny w życiu Akopa spotkało się z dużą ciekawością fanów. Z jednej strony widać między nimi dobrą energię i wzajemne wsparcie, z drugiej – część obserwatorów zarzuca im zbyt szybką medialną ekspozycję tej relacji po rozstaniu Akopa z Sylwią.

Reakcja byłej dziewczyny Akopa Szostaka na nowy związek

Po związku z Sylwią Szostak, Akop spotykał się również z Magdą Orzech. ​Po opublikowaniu przez Akopa Szostaka zdjęcia z nową partnerką jego była dziewczyna, Magda Orzech, wyraziła swoje rozczarowanie w komentarzu na Instagramie. Zarzuciła mu brak szczerości, przypominając, że zaledwie dwa tygodnie wcześniej, kończąc ich związek, twierdził, iż nie jest gotowy na nową relację i musi odnaleźć siebie.

A Ty przypadkiem dwa tygodnie temu, zrywając ze mną, nie mówiłeś, że nie jesteś gotowy na związek, musisz znaleźć najpierw siebie i to w Twojej gotowości na coś nowego jest problem? Naprawdę da się to tak szybko ogarnąć wraz z poznaniem nowej miłości? Jeśli tak, wielkie gratulacje i szczęścia na nowej drodze życia! Koniecznie opisz w książce, jak to się robi - napisała Orzech.

Jej emocjonalny wpis szybko zniknął z profilu Akopa, ale zdążył wywołać burzliwą dyskusję wśród internautów, którzy zaczęli spekulować na temat prawdziwych okoliczności rozstania i nowego związku sportowca.

Co wiadomo o Akopie Szostaku?

Akop Szostak reprezentuje klub Berkut WCA Fight Team. W MMA zadebiutował w 2015 roku, a od 2018 roku związany jest z organizacją KSW.​ Szostak ma na koncie cztery zwycięstwa i cztery porażki w zawodowym MMA. Wcześniej odnosił sukcesy w kulturystyce klasycznej, zdobywając m.in. złoty medal mistrzostw Europy i brązowy medal mistrzostw świata. Akop jest aktywny jako trener personalny i dietetyk, prowadząc własne programy treningowe i dietetyczne. Jest również nauczycielem akademickim na kierunkach "Dietetyka" oraz "Marketing cyfrowy".

Log in or sign up to view

W życiu prywatnym Akop Szostak był wcześniej związany z Sylwią Szostak, z którą tworzył znaną parę w świecie fitnessu. Obecnie jest w związku z Michaliną Zag, co potwierdził publicznie.

Reklama

Zobacz także: Sylwia Szostak uderza w Akopa Szostaka? Udostępniła wymowne InstaStories