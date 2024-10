Joanna z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim szczęściem. Takiego entuzjazmu już dawno nie było widać na instagramowym profilu uczestniczki randkowego hitu Telewizji Polskiej. Teraz Joanna nie zamierza już dłużej ukrywać swojej radości. Taki dzień nie zdarza się zbyt często, ale się udało i Joasia o wszystkim poinformowała swoich obserwatorów. O co chodzi?

Joanna z "Rolnik szuka żony" ma powody do radości

Joanna i Kamil wzięli udział w 8. edycji "Rolnik szuka żony" i mimo młodego wieku zachwycili widzów swoim dojrzałym podejściem do życia. Choć początkowo nie brakowało zawirowań w gospodarstwie rolnika i emocje wzbudziło pożegnanie jednej z kandydatek, szybko okazało się, że Joasia i Kamil świetnie się dogadują i błyskawicznie podjęli decyzję o tym, aby wspólnie zamieszkać. W ich przypadku związek na odległość byłby bardzo skomplikowany, bo ich rodzinne domy dzieliła ogromna odległość ponad 600 kilometrów. Szybko okazało się, że para zamierza wspólnie budować swoją przyszłość i jakiś czas potem Joanna poinformowała, że spodziewa się dziecka, publikując zdjęcie z dużym już ciążowym brzuszkiem. Dziś wspólnie wychowują córeczkę Tosię, która jest prawdziwym oczkiem w ich głowie. Żona rolnika nie ukrywa, że w planach ma powiększenie rodziny, ale na tym momencie skupia się na swoim zdrowiu.

Teraz pochwaliła się nowiną i poinformowała, że odwiedził ją ktoś wyjątkowy. Joanna z "Rolnika" nie może ukryć szczęścia - zdradziła, że przyjechała do niej mama. Być może ta wizyta jest związana z urodzinami Antoniny, która świętuje dwa latka.

Jeszcze godzinka i będzie już z nami. Nawet nie wiecie jak się cieszę. wyznała z radością Joanna z 'Rolnik szuka żony'

Nie tylko Joanna cieszy się z odwiedzin swojej mamy, ale również jej córeczka. Okazuje się, że Tosia już wcześniej zareagowała na wiadomość o przyjeździe babci z ogromnym entuzjazmem. Żona Kamila z "Rolnik szuka zony" przyznała, że dziewczynka była tym faktem naprawdę przejęta.

Tosia od wczoraj biegała i krzyczała. 'Babcia Iwona jedzie' wyznała Joasia w relacji na Instastory

Joanna i Kamil to tylko jedna z par, które znalazły miłość w programie "Rolnik szuka żony" i spełniły marzenie o założeniu rodziny. Na antenie Telewizji Polskiej właśnie trwa już 11. edycja programu i wiele wskazuje na to, że uczestnicy faktycznie dokonali dobrych wyborów już na etapie czytania listów i być może za jakiś czas też będą mogli publikować rodzinne zdjęcia, tak jak robią to Joasia i Kamil.

