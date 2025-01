Odkąd Mikołaj Roznerski i Michalina Sosna zostali parą w hicie Telewizji Polskiej, internauci przyglądają się ich relacji również poza kamerami, doszukując się czegoś więcej. Do tej pory sami zainteresowani nie komentowali licznych spekulacji i starali się nie dawać odbiorcom powodów do plotek. Już dziś o 20:00 ich oddani fani mogą jednak spodziewać się prawdziwej gratki.

Mikołaj Roznerski zdobył ogromną popularność dzięki serialowi "M jak miłość", w którym grany przez niego Marcin Chodakowski przeżył wiele wzlotów i upadków. Ostatnimi czasy w życiu bohatera dzieje się szczególnie dużo, a to dlatego, że wskutek wypadku stracił pamięć i przez długi czas żył u nowo poznanej kobiety, gdy jednocześnie był poszukiwany przez bliskich.

Wreszcie jednak został odnaleziony, a przeżyte z synkiem chwile grozy sprawiły, że Marcin zaczął sobie wszystko przypominać. Wciąż jednak potrzebował czasu, by oswoić się z tym wszystkim, szczególnie jeśli chodzi o Kamę, z którą był związany przed zaginięciem. Jak już wiadomo, w 1838 odcinku, który zostanie wyemitowany 7 stycznia, widzowie mogą spodziewać się długo wyczekiwanego przełomu! Ze streszczenia epizodu dowiadujemy się: