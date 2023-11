Program "Koło fortuny" po wielu latach wrócił na antenę TVP. Pierwsze odcinki odświeżonego teleturnieju widzowie mogli zobaczyć we wrześniu 2017 roku. Prowadzącymi zostali Izabella Krzan i Rafał Brzozowski. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, ostatni sezon "Koła fortuny" (emisja od 1 września 2018 roku do 8 czerwca 2019 roku) oglądało średnio 1,49 mln widzów. Teraz pojawia się pytanie, czy władze TVP będą kontynuować emisję teleturnieju?

Będą nowe odcinki "Koła fortuny"?

Czekacie na nowy sezon "Koła fortuny"? Jeżeli tak to mamy dla Was dobre wiadomości! Portal wirtualnemedia.pl informuje, że władze TVP podjęły decyzję o kontynuacji teleturnieju. Nowy sezon programu pojawi się na antenie Telewizyjnej Dwójki już we wrześniu. "Koło fortuny" będzie emitowane w dni powszednie o godzinie 16:00 oraz w weekendy i dni świąteczne o godzinie 14:40. Z ustaleń portalu wynika, że "Koło fortuny" wciąż będą prowadzić Izabella Krzan i Rafał Brzozowski.

Oglądacie "Koło fortuny"? Czekacie już na nowe odcinki teleturnieju?

