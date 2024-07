Renata Kaczoruk stanęła w obronie Weroniki Budziło. Modelka skomentowała krytyczny wpis pod swoim zdjęciem z Weroniką, które wstawiła na Instagram tuż przed rozpoczęciem kolejnego odcinka programu "Azja Express". Okazuje się, że pomimo niezbyt przyjaznych relacji Kaczoruk z Budziło w wielkim hicie TVN, partnerka Kuby Wojewódzkiego postanowiła odpowiedzieć na negatywny komentarz o swojej koleżance. Okazuje się, że Renata Kaczoruk jest jej za coś bardzo wdzięczna. Za co?

Jedna z internautek przypomniała wypowiedź Weroniki z DDTVN, gdzie przyznała wprost, że ma inne wartości w życiu niż Renata Kaczoruk.

Nie spodobała mi się wypowiedź Wery w ddtvn , że ona ma inne wartości w życiu. Tak jakby chciała wykorzystać całą sytuację do tego , żeby podkreślić jaka ona wspaniała, a Ty zla. Zwłaszcza po tym jak w odcinku w rywalizacji z Gosia powiedziałaś do Wery, że nie życzysz Gosi źle, ale zyczysz sobie i Werze lepiej. Normalne! O to tam chodziło, o zdrową rywalizację. Życzę dużo sił !- napisała fanka Renaty Kaczoruk (pisownia oryginalna).