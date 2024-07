Kuba Wojewódzki w rozmowie z Izą Miko zdradził, kto według niego już jest największym wygranym programu "Azja Express". Aktorka i uczestniczka wielkiego hitu TVN pojawiła się w ostatnim odcinku show dziennikarza, który próbował sprowokować swoją rozmówczynię, aby zdradziła m.in. "kto jest największą świnią w programie". Iza Miko wybrnęła z tego pytania stwierdzając, że największą świnią okazała się osoba, która kazała zabijać im w programie ryby. A czy aktorka jest zadowolona z tego, jak jest pokazywana w programie "Azja Express"?

Zobacz także: Renata Kaczoruk ofiarą hejtu w sieci. Broni jej teraz... Hanna Lis! "Kochani, opamiętajcie się pliz"

Zobacz także

Jedyne co mnie teraz denerwuje, to ten hejt, który się teraz stworzył. Ludzie lubią hejtować i tak się wydarzyło, że jest to akurat Renata- powiedziała Miko.