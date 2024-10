Nie milkną echa po ostatnich doniesieniach na temat Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli, z których wynika, że ich małżeństwo się rozpadło. Ponieważ obie strony do tej pory bezpośrednio się do tego nie odniosły, w sieci panuje coraz to większe zamieszanie, a teraz oliwy do ognia dolał sam partner aktorki. Nie do wiary, co opublikował.

Maciej Pela kpi z zamieszania wokół rozstania?

Październik ledwie się zaczął, a już mamy na koncie kilka rozstań w rodzimym show-biznesie. Nagle dowiedzieliśmy się o rozpadzie związku Dody i Dariusza Pachura, ale i tak niewątpliwie najwięcej mówi się o Agnieszce Kaczorowskiej i Maćku Peli, których małżeństwo ponoć jest już historią. Para doczekała się dwóch córeczek, Gabrysi i Emilki, i na co dzień chętnie pokazywali swoją rodzinną sielankę. Do niedawna pozowali razem na eventach i publikowali wspólne fotki, za każdym razem okazując sobie mnóstwo czułości i miłości.

Fani mieli ich za idealną parę i choć swego czasu Kaczorowska podsumowała kryzys w małżeństwie, wyglądało na to, że pokonali gorsze momenty i są sobie jeszcze bliżsi. Czy więc wbrew wyobrażeniom internautów, nie dało im się dojść do porozumienia i małżeństwo się rozpadło? Póki co żadna ze stron nie komentuje medialnej wrzawy, co jeszcze bardziej podsyca wszelkie dyskusje. Teraz jednak na profilu Maćka Peli pojawiło się coś zastanawiającego.

Dopiero o informowaliśmy o tym, że na InstaStory męża Kaczorowskiej pojawiły się słowa: "Co jeśli wszystko co mówią, to kłamstwo?", a teraz zaskoczył on kolejną publikacją. Wrzucił zdjęcie kefiru i w zdaje się drwiący sposób obwieścił, że ma coś ważnego do przekazania.

Uwaga, ogłoszenie: Nadeszły zmiany w moim życiu. Po 35 latach polubiłem kefir. Taki zwyczajny, prosty, krasnystawski KEFIR

Trudno nie dostrzec, że forma wypowiedzi sugerująca, że Maciej Pela może mieć do przekazania istotne informacje w sprawie rozstania z Kaczorowską, wydaje się nie być przypadkowa. Czyżby dla tancerza całe to zamieszanie wydawało się zabawne?

Instagram@maciek.pela

Póki co to pytanie pozostaje bez odpowiedzi, podobnie zresztą jak sprawa rozstania. Tymczasem internauci dostrzegli, że na profilu Agnieszki zaszła istotna zmiana. Jeszcze kilka dni temu w opisie oprócz słów "mama dwójki dzieci", "aktorka" czy "tancerka" widniało również słowo "żona". Teraz z kolei na próżno wypatrywać tam tego sformułowania. W rozmowie z Pudelkiem celebrytka przekazała krótko:

Na ten moment nie chcę komentować zaistniałej sytuacji

Zdaje się, że aktorka podchodzi do sprawy z nieco większą powagą. Myślicie, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela w końcu wydadzą oświadczenie?

