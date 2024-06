To trudny czas dla rodziny królewskiej! Wszyscy zastanawiają się, jak się czuje księżna Kate i czy pojawi się na balkonie podczas Trooping the Colour. Pałac Buckingham nie zdecydował się zabrać głosu w tej sprawie mimo wielokrotnych próśb brytyjskich mediów, a zagadką jest też obecność dzieci Kate na paradzie? Co z dziećmi księżnej Kate?

George, Charlotte i Louis pojawią się na Trooping the Colour?

Rodzina królewska przygotowuje się do jednego z największych wydarzeń w swoim letnim kalendarzu, jakim bez wątpienia jest Trooping the Colour, który ma się odbyć 15 czerwca. Parada wojskowa z okazji urodzin króla to wielkie wydarzenie dla całej Wielkiej Brytanii, a słynne zdjęcia najważniejszych członków rodziny królewskiej, stojących na balkonie obiegają cały świat. W tym roku wszyscy czekają na to, że być może księżna Kate mimo walki z chorobą nowotworową zdecyduje się pokazać publicznie. Jak wiadomo, do tej pory nie ma oficjalnej informacji, że to miałoby się wydarzyć, ale już od dawna pojawiają się spekulacje, że Kate pojawi się na balkonie, o ile lekarze wyrażą na to zgodę.

Podczas tej doniosłej uroczystości zazwyczaj Kate i Williamowi towarzyszyły ich dzieci: dziesięcioletni książę George, 9-letnia księżniczka Charlotte oraz 6-letni książę Louis. Jak wiadomo, pałac Kensington nie potwierdza z wyprzedzeniem obecności dzieci na tego typu wydarzeniach, dlatego nie jest pewne, czy w tym roku je zobaczymy.

Od kiedy, księżna Kate zniknęła z przestrzeni publicznej rzadziej też widujemy jej dzieci, a w zasadzie wcale. Ich ostatnie wspólne wyjście miało miejsce w Boże Narodzenie, a potem jedynie książę William zabrał najstarszego syna na mecze o Puchar Anglii. Aktualne zdjęcia dzieci Kate i Williama mogliśmy zobaczyć za sprawą oficjalnych portretów, które były publikowane w dniu ich rodzin. Czy teraz świat zobaczy George'a, Charlotte i Louis'a?

Jak informuje magazyn "Hello!" wiadomo, że książę Walli pojedzie w paradzie konno, a król i królowa w powozie. Nie ma jednak informacji, czy będą im towarzyszyli inni członkowie rodziny królewskiej.

