Emocje po wielkim finale 8. edycji "Love Island" nadal nie opadły. W programie miało miejsce wiele niespodziewanych zwrotów wydarzeń, które do dziś wzbudzają wielkie emocje. Jednym z nich było spotkanie Karoliny ze swoim eks narzeczonym Marcinem. Sytuacja była niezręczna nie tylko dla nich, ale również dla reszty uczestników. Teraz w rozmowie z Party.pl Lori postanowiła zdradzić, co myśli o całej tej sprawie. Padły stanowcze słowa.

Już w pierwszych odcinkach polały się łzy, gdy w "Love Island" pojawił się były narzeczony uczestniczki. To pierwsza taka sytuacja w historii programu, gdzie na wyspie pojawili się byli partnerzy. Karolina i Marcin wzbudzali wiele emocji, a ich relacja nie spodobała się niektórym uczestnikom. W mediach pojawiły się spekulacje, że para mogła wiedzieć o swoim uczestnictwie w programie. Teraz Lori w rozmowie z "Party.pl postanowiła wyrazić swoje zdanie.

Jeżeli spotykasz się z byłym partnerem, byliście też w tej relacji przyjaciółmi, no to nierealne dla mnie jest to, że bzy**sz się z nim, a potem nie rozmawiacie o tym, że wyjeżdżasz, więc ja do tej pory tego nie rozumiem — powiedziała Lori.