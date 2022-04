To dlatego Małgorzata Rozenek-Majdan pogodziła się z Renatą Kaczoruk: "Byłam zdruzgotana"

Koniec wojny Kuby Wojewódzkiego i Kingi Rusin. Wreszcie pogodzili się! Kto pierwszy wyciągnął rękę na zgodę? Wojewódzki i Rusin pogodzili się To był jeden z najostrzejszych konfliktów w polskim show-biznesie! Przez ostatnich pięć lat Kinga Rusin i Kuba Wojewódzki toczyli otwartą wojnę, publicznie się poniżali i manifestowali wzajemną niechęć. Kuba w swoim show i felietonach dla magazynu "Polityka" kpił z wywiadów, jakich Rusin udzielała prasie i nie szczędził przykrych uwag. Nazywał ją m.in. "literatem" i "niezmordowanym biografem byłego małżonka". Dziennikarka nie pozostawała mu dłużna, określając Kubę mianem "hipokryty" czy "aroganckiego buca". Ale to już przeszłość, bo wszystko wskazuje na to, że tych dwoje naprawdę się pogodziło ! Ich relacje poprawiły się na tyle, że zdecydowali się wystąpić razem na zdjęciu, które znalazło się w kalendarzu "Dżentelmeni 2016". I choć pojawiły się plotki, że ich zgoda to tylko marketingowy chwyt, to prawda jest inna! Pomogła Renata Kaczoruk Jak donosi najnowsze "Party", pojednanie Kuby i Kingi to w dużej mierze zasługa partnerki Wojewódzkiego , Renaty Kaczoruk ! Modelka zaprzyjaźniła się bowiem z Kingą Rusin i jej serdeczną przyjaciółką Karoliną Ferenstein-Kraśko. Panie szybko znalazły wspólny język, a ich spotkania – z początku tylko zawodowe - szybko przeniosły się na grunt prywatny! Podobno to właśnie Kaczoruk miała wpływ na swojego ukochanego i to ona namawiała Wojewódzkiego na zawieszenie broni! Jak widać skutecznie, bo to właśnie Kuba pierwszy wyciągnął rękę na zgodę i... zaproponował wspólne zdjęcie do kalendarza "Dżentelmeni". Chcesz wiedzieć, w jakich okolicznościach poznały się Kinga Rusin...