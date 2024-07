Weronika Budziło jest partnerką Renaty Kaczoruk w podróży po Azji w show "Azja Express". Dziewczyny tak naprawdę poznały się... na planie show. Wszystko przez to, że koleżanka Renaty, która miała z nią jechać, zerwała ścięgno. W zastępstwie pojechała Weronika.

Weronika do niedawana pracowała jako asystentka Michaela Hekmata z marki Blessus. Jednak po programie zrezygnowała z tej pracy i chyba chciałaby związać swoją przyszłość z telewizją. Weronika studiowała prawo, potem bardziej zaczęła ją interesować moda. Jest wielką miłośniczką zwierząt udziela się się w akcjach na ich rzecz. Sama ma dwa psy.

Kocha jeździć na desce i nie jest tajk delikatną kobietka, na jaka wygląda.

Zdecydowała się na udział, nie ze względu na osobę, tylko na przygodę. Ceni sobie osoby szczere, wytrwałe i dobre.

Po udziale w programie z Renatą Kaczoruk nie połączyła ich wielka przyjaźń.

W "Azja Express" Budziło i Kaczoruk współpracowały, ale widać było kontrast w podejściu do show i różnice charakterów. Renata, która za wszelką cenę chce wygrać i Weronika, która lubi rywalizację, ale nie idzie po trupach do celu.

Nie lubię jak mi się rozkazuje, a Renia ma takie tendencję i lubi to robić. Ale jeśli ona chce przewodzić grupie, to ja nie mam z tym problemu, dzięki niej tutaj jestem, więc godzę się na to świadomie. (...) To jest kwestia przygody, a nie osoby. Niezależnie od tego, kto by mi zaproponował ten wyjazd i tak bym się zgodziła - mówiła Budziło w programie.