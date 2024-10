W 11. edycji "Rolnik szuka żony" uczestnicy dokonali już pierwszych decyzji i niektórzy kandydaci i kandydatki musiały odjechać do domu. Wiktoria pożegnała Łukasza, Marcin Roksanę, a Sebastian zdecydował się podziękować Annie za udział w programie i poinformował ją, że w kolejnych dniach chciałby spędzić czas z pozostałymi kandydatkami. Anna nie kryła zaskoczenia, ale opuściła gospodarstwo przed kamerami mówiąc wprost, że być może miłość dopiero na nią czeka. Tymczasem moją uwagę, podobnie jak widzów, zwróciło zachowanie Patrycji, która rozpłakała się podczas pożegnania z Anią...

Nie mogę w to uwierzyć, że kandydatka Sebastiana z "Rolnika" byłaby tak dobrą aktorką

Sebastian z "Rolnik szuka żony" ma trudną decyzję do podjęcia, bo nie ukrywa, że jest zainteresowany obiema kandydatkami, które zostały w jego gospodarstwie. O ile, Katarzyna podchodzi do udziału w programie i decyzji rolnika z dużym spokojem, o tyle Patrycja nie ukrywa, że najchętniej już chciałaby wiedzieć, że to właśnie ona została wybrana. Sebastian przed kamerami powiedział wprost, że Patrycja bardziej naciska na niego, a on sam ma jeszcze w głowie mętlik. Co ciekawe, faworytka Sebastiana zaskoczyła swoim zachowaniem podczas pożegnania Anny. Z jednej strony chce zostać wybrana, a z drugiej pokazała, że pożegnanie jej konkurentki było dla niej trudnym i poruszającym przeżyciem. Przed kamerami Patrycja ocierała łzy, a internauci sugerują, że wcale ich tam nie było...

W sieci aż zaroiło się od komentarzy, w których widzowie wątpią w szczerą reakcję Patrycji i podkreślają, że mimo dramatyzmu nie można tam dostrzec łez. Internauci podkreślają też, że to nie pierwszy program randkowy, w którym bierze udział Patrycja i sugerują, że może chodzić jej o popularność, a nie znalezienie miłości.

Oj Pati Pati tych łez to kamery uchwycić nie zdążyły

Blondynie fałszywość uszami wyłazi oj wyłazi…. Nagle wielka psiapsi ze łzami w oczach

Łzy próbowała z oczu wydłubać, ale jakoś lecieć nie chciały

Patrycja ma parcie na szkło, to nie jej pierwszy program.

Facebook @Rolonik szuka żony TVP

Internauci kibicują Annie i życzą jej dużo szczęścia, podkreślając, że jest świetną kobietą i z pewnością jeszcze znajdzie miłość. Inni sugerują, że Sebastian może docenić ją dopiero po tym, jak zakończy się program i przypominają sytuację z 10. edycji "Rolnik szuka żony", kiedy Waldemar z Ewą płakali po odejściu Dorotki, a teraz rolnik jest szczęśliwy z uczestniczką, która sama opuściła jego gospodarstwo i cieszą się z narodzin córeczki.

Według mnie odstawił najbardziej ogarniętą dziewczynę, zapłacze za nią jak Walduś w poprzedniej edycji

Ania świetna i ogarnięta osoba, życzę jej powodzenia

Nie widzę Cię tu-słabe to było. Aniu znajdziesz tego jedynego.

Sądzicie, że Patrycja jednak zostanie wybrana? A może Sebastian zdecyduje się jednak na Katarzynę?

