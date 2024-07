Za nami ósmy odcinek "Azji Express". Z programu odeszli Hanna Lis i Łukasz Jemioł. Para zrezygnowała z kontynuowania wyścigu ze względu na zły stan zdrowia projektanta. Tydzień temu nikt nie musiał żegnać się z programem. W show wciąż zmaga się 5 par. Przed uczestnikami kolejny etap radu po Azji, kolejne wyzwania i kolejne... spięcia. Przed nimi Kambodża. Uczestnicy walczą nie tylko o pokonanie kolejnych kilometrów w jak najkrótszym czasie, ale również zmagają się z własnymi słabościami.

Reklama

Zapis relacji na żywo

22:53 - Uczestnikom jest przykro, że Hania i Łukasz musieli się poddać. To oni dziś opuszczają program.

Zobacz także

Doceniamy każdą chwilę spędzoną w programie - Hanna Lis.

Hania przekazuje amulety dla Leszka i Izy oraz Renaty i Weroniki.

22:49 - Hania i Łukasz są zniechęceni sytuacją. Zastanawiają się, czy się nie poddać. Łukasz czuje się coraz gorzej. Leszek i Iza starają się im pomóc, ale projektant ma gorączkę. Para uznaje, że zadanie jest niemożliwe do wykonania i rezygnuje. Hania prosi o wsparcie lekarza dla Łukasza.

Jesteśmy totalnie nasyceni. Z uśmiechem na ustach kończymy grę - powiedział Łukasz Jemioł.

Projektant ma podejrzenie malarii.

22:47 - Jako pierwsi na mecie są Pascal i Paweł. Jako drugie docierają Agnieszka i Maria, czyli pary, które miały do rozczęstowania po jednej butelce.

ONS

22:46 - Hania i Łukasz mają największy problem. Muszą rozlać aż 15 butelek whisky. Upalna pogoda nie pomaga im w wykonaniu zadania. Michałowi i Ludwikowi natomiast się udaje, mogą jechać na metę.

22:42 - Uczestnicy rozpoczynają częstowanie alkoholem. Idzie im to różnie... Wszyscy bardzo się starają. Na szczęście Laotańczycy nie lubią odmawiać.

22:32 - Michał i Ludwik mają trudne zadanie. Oboje od kilku lat nie piją alkoholu. Są zdenerwowani, że znaleźli się w takiej sytuacji. Między nimi dochodzi do kłótni.

Od prawie trzech lat nie dotykam alkoholu - mówi Michał Żurawski.

22:31 - Hania i Łukasz walczą, jednak są przekonani, że dla nich to już koniec przygody z programem, bo misja wydaje im się niewykonalna.

22:29 - Hania i Łukasz są rozczarowani ilością butelek, którą przydzielili im Pascal i Paweł... Są w szoku, że muszą wyprodukować aż tyle.

22:25 - Zadanie uczestników polega na przygotowaniu od 1 do 15 butelek lokalnego trunku. O tym, która para, ile musi przygotować muszą zadecydować Pascal i Paweł. To pierwsza część zadania. Druga to rozczęstowanie alkoholu wśród miejscowych przechodniów. Najwięcej będą musieli wykonać Hania i Łukasz, bo aż 15 butelek. Najmniej, bo tylko jedną - Agnieszka i Maria. Pozostałe pary muszą przygotować po 5 butelek.

22:22 - Rozpoczyna się ostateczny etap wyścigu - zmierzają do Kambodży. Dziś na pewno ktoś odpadnie z programu. Uczestnicy muszą przejechać 240 km. Po drodze czeka ich misja, która dotyczy lokalnej, smakowej whisky.

22:19 - Ostatecznie, po ocenie miejscowej gospodyni, wygrywają Pascal i Paweł wynikiem 8:6. Chłopcy wygrywają amulet wart 10 tysięcy.

22:16 - Weronika i Paweł idą po ryby do jeziora. Pascal i Renata będą filetować ryby. Renacie świetnie idzie, bo ponieważ chodziła na kurs sushi. Pascal wykonuje swoje zadanie bardzo starannie, ale też... wolniej od Renaty.

22:15 - Łukasz budzi się chory od klimatyzacji w pałacowej sypialni. Postanawia jednak "rozchodzić" gorączkę. Pascal i Paweł oraz Renata i Weronika będą walczyć o amulet. Muszą przygotować 10 filetów z ryby.

22:04 - Renata i Weronika są gośćmi w domu miejscowego rybaka. Uczą się oprawiać ryby, to zadanie przyda im się w walce o amulet. Renata się skaleczyła.

22:02 - Agnieszka i Maria pozwalają Hani i Łukaszowi spać na łóżku. Obie pary udają się na wspólny posiłek. Widać, że świetnie się dogadują.

22:00 - Iza i Leszek znajdują świetne miejsce na nocleg. Są bardzo zadowoleni.

21:59 - Michałowi Ludwikowi puszczają nerwy! Mają gorszy dzień. Odczuwają zmęczenie wyścigiem, są głodni i zniechęceni.

Dzisiaj był najgorszy dzień ze wszystkich - mówi Michał.

W końcu dostają zupki chińskie, które jedzą na sucho.

21:55 - Pary szukają noclegu. Łukasz i Hania znaleźli nocleg. Agnieszka i Maria też chcą spać z nimi. Okazuje się, że właściciel domu się godzą, żeby te dwie pary nocowały razem. Obie pary mają zupełnie różne doświadczenia, jeśli chodzi dotychczasowe noclegi. Hania i Łukasz są zachwyceni, jednak dziewczyny nie są zadowolone z warunków. Wszyscy szukają innego noclegu. W pobliżu jest pałac. Właściciel pozwala im tam nocować.

21:54 - Iza i Leszek nadal łapią stopa. Podobnie Michał i Ludwik. Dostają informację, że wyścig już się skończył

21:53 - Tuż przed metą trzy pary biegną jednocześnie! Rozpoczyna się morderczy wyścig! Jako pierwsi dobiegają Pascal i Paweł.

21:51 - Ostatnie zadanie Izy i Leszka to jazda ciągnikiem. To samo zadanie wybrał też Pascal i jego partner oraz Agnieszka z Marią. Dziewczyny łapią stopa. Kierowca okazuje się... mówić po polsku! Agnieszka i Maria są w szoku. W czasie podróży rozmawiają o Polsce. Dziewczyny ofiarowują mi koszulkę z napisem "Polska".

21:49 - Michał i Ludwik to pierwsza para, która wykonała wszystkie zadania. Mogą jechać do punktu kontrolnego. Złapanie stopa jednak okazuje się niełatwe. Michał traci cierpliwość!

21:48 - Pascal również wymienia się spodniami z miejscową kobietą.

21:45 - Agnieszka i Maria wymieniają się spodniami z lokalną dziewczyną. Zadanie wykonane! Michał w ramach wykonywania zadania zostaje kelnerem w restauracji. Świetnie mu idzie, choć wzbudza niemałe zainteresowanie gości.

21:37 - Agnieszka i Maria walczą o wymianę spodni z lokalnym mieszkańcem - to jedno z zadań. Pascal i jego partner znaleźli dom z hamakiem - to również jedno z zadań. Trzeba się wspólnie położyć na hamaku. Hania i Łukasz dali radę! Iza i Leszek również. Agnieszce i Marii też się udało. Zadanie ostatecznie okazuje się bardzo przyjemne. Para musi spędzić w hamaku 10 minut.

21:35 - Para immunitetowa, czyli Renata i Weronika, cieszą się pysznym posiłkiem i pięknymi okolicznościami przyrody. Dziewczyny dziękują sobie za współpracę! Po raz pierwszy od dawna jest między nimi miło.

21:34 - Pascal i Paweł, Michał i Ludwik bardzo ambitnie podchodzą do sprawy. Hanna i Łukasz podchodzą na kolejnego wyzwania na spokojnie.

21:33 - Uczestnicy muszą dotrzeć do punktu kontrolnego, w którym spędzą noc. Następnego dnia będą walczyć o amulet wart 10 tysięcy złotych. Mają do wykonania misję.

21:30 - Zaczynamy relację na żywo!

W programie zostało już tylko 6 par. O wygraną walczą:

Iza Miko i Leszek Stanek

Hanna Lis i Łukasz Jemioł

Renata Kaczoruk i Weronika Budziło

Pascal Brodnicki i Paweł Dobrzański

Michał Żurawski i Ludwik Borkowski

Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska

Zobacz też: 7. odcinek "Azja Express"! Kto odpadł? Kto wygrał immunitet? RELACJA!

Czy Renata Kaczoruk dziś znów wzbudzi kontrowersje swoim zachowaniem?

EastNews

Reklama

Której parze kibicujecie najbardziej? Czy jest to Hania i Łukasz?