Za nami siódmy odcinek "Azja Express". Nikt nie odpadł z programu! Czy uczestników show znów zdenerwowała Renata Kaczoruk? A może wyjątkowo tym razem miło ich zaskoczyła? Czy Ludwik tęskni za Marysią (Przypomnijmy, że w ostatnim odcinku pary się zmieszały i Marysia była w parze z Ludwikiem)? Zobaczcie, co działo się w 7. odcinku Azja Express!

Reklama

Relacja z siódmego odcinka "Azja Express"

22:51: Zawodnicy dotarli na metę wyścigu. Immunitet zdobyły Renata Kaczoruk i Weronika! NIKT nie odpadł z programu!

Zobacz także

22:39: Łukasz Jemioł mówił o ewentualnym odpadnięciu z show. Nie będzie miał żalu:

Ja i Hania jesteśmy francuskimi pieskami - projektant nie lubi trudnych warunków do życia.

22:33: wyścig ruszył o siódmej. Iza i Leszek mieli poważne problemy żołądkowe, przez co wyruszyli później niż inni uczestnicy.

22:27: Uczestnicy szukali noclegów. Hanna i Łukasz mieli spory problem. Lis zgubiła kartkę z informacjami. Jemioł jest wściekły, nie brakuje wyrzutów.

Jesteśmy kumplami na dobre już teraz - mówi Jemioł.

22:22: Meta kolejnego odcinka to świątynia w Thakhek.

Nigdy nie zamieniłabym Lenia na Pascala, ale fajnie było - mówi Iza o poprzedniej zamianie partnerów.

22:11: Grę o amulet o wartości 5. tysięcy złotych wygrali Agnieszka i Maria.

22:07: Zawodnicy musieli wyłowić z rzeki posąg smoka! Mogli skorzystać z pomocy tubylców, tylko pod jednym warunkiem - musieli ich przedtem rozśmieszyć.

22:00: Pierwszy raz o amulet zagrali Agnieszka i Maria Konarowska oraz Michał Żurawski oraz Ludwik Borkowski.

21:56: na targ rybny przybyli kolejni uczestnicy: Hanna i Łukasz oraz Agnieszka i Maria. Paweł i Pascal nie mogli dojść do porozumienia. Łukasz Jemioł jest załamany tym zadaniem, ale ostatecznie szybko znalazł informacje o amulecie!

To zapach nie do zniesienia - mówił Lis. Ja w tym nie grzebię, nie gram o ten amulet, to zadanie poniżej pasa - wtórował jej Jemioł.

Ja tego nie zrobię! - mówi Agnieszka. K**a jego mać! - powiedziała Maria i wsadziła rękę do słoika.

21:52: Do Ban Nam Lo na targ rybny dotarła pierwsza para - jest to Pascal i Paweł. W słoju pełnym fermentujących się ryb znajduje się cenna informacja do gry o amulet. Uczestnicy musieli ją odnaleźć, wsadzając rękę do słoika. Jako pierwsi informację znaleźli Michał Żurawski i Ludwik.

21:42: Renata i Weronika pomyliły drogę! Kaczoruk przyznała się do błędu.

21:38: Uczestnicy szukali transportu do kolejnego miejsca.

Ja wiem, że to jest przysmak, ale dostanie śmierdzącego radia do przewozu, to jest poniżej pasa - mówi Łukasz. Chciałem oszczędzić Renacie dodatkowego hejtu - mówi Leszek Stanek. Staram się być osobą uczciwą, różnie to wychodzi - mówi Renata.

21:34: Śniadanie uczestników na rzece Mekong. Wszyscy są bardzo przemęczeni - mają dość upałów. Uważają, że śniadanie jest podstępem.

Wyścig czas start - najlepszy bloker z ostatniego odcinka, czyli Renata Kaczoruk, musiała powierzyć jednej z par wiaderko z fermentującymi się rybami. Jako chętny zgłosił się Leszek Stanek. Iza Miko nie była zadowolona.

21:33: w grze nadal pozostało 6 par, ponieważ w tamtym odcinku nikt nie odpadł.

21.30 Zaczynamy naszą relację!

Reklama

Zobacz też: Relacja z 6.odcinka "Azja Express". Zaskakujący finał odcinka! Renata znowu namieszała!