Chociaż finał 11. edycji "Rolnik szuka żony" już za nami, to emocje związane z tym, co działo się w sezonie jeszcze nie opadają. Internauci wciąż dopytują uczestniczki o to, co działo się w programie oraz jakie emocje nimi kierowały. Zastanawiają się także, jak Aneta poradziła sobie z odrzuceniem przez Rafała i czy jest zazdrosna o Dominikę. Zdecydowała się zabrać głos.

Aneta zdradza prawdę na temat Rafała z "Rolnik szuka żony"

Po finale 11. edycji miłosnego show TVP powstały dwie pary. Marcin związał się z Anią, a Rafał z Dominiką, które zdecydowały się napisać do nich listy i zrobić pierwszy krok w stronę miłości. Zakochani cieszą się pierwszymi miesiącami razem i poznają się już bez udziału kamer. Zarówno jedna jak i druga para nie ukrywa, że ma wobec siebie poważne plany. Chociaż wciąż pytani są o ślubne plany, ostudzają emocje innych, podkreślając, że wszystko w odpowiednim czasie.

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Rafał doprowadził Dominikę do płaczu, kiedy dał jej do przeczytania wzruszający list, który napisał do niej specjalnie na tę okazję. "Czas, który spędziliśmy razem jest dla mnie naprawdę cenny i nie mogę przestać się uśmiechać myśląc o naszej znajomości. (...) Twoja obecność sprawia, że każdy dzień staje się lepszy, pełen uśmiechu i radości" - brzmiał fragment. Nie wątpliwości, że tych dwoje naprawdę jest ze sobą szczęśliwych. Fani nie ukrywali wzruszenia: "Co za ciepła, wrażliwa dziewczyna. Rafale, dbaj o nią, masz Skarb największy", "Bardzo fajna z niej dziewczyna szczera otwarta, piękna para". Niektórzy jednak zastanawiają się, co dziś słychać u Anety, którą rolnik odrzucił tuż przed ostatecznym wyborem. Zasypali ją pytaniami.

Aneta, kandydatka Rafała z "Rolnik szuka żony" postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań od fanów. Okazało się, że całkiem sporo dotyczyło Rafała i tego, czy jako odrzucona kandydatka nie jest zazdrosna o jego relację z obecną partnerką:

Czy zazdrościsz Dominice, że Rafał wybrał właśnie ją? Pozdrawiam

Czy żałujesz, że Rafał Ciebie nie wybrał?

Jest Pani żal, że nie została wybrana? Pozdrawiam serdecznie - pytali fani.

Aneta od Rafała z "Rolnik szuka żony" nie miała nic do ukrycia. Przytoczyła, jak wyglądał moment, gdy Rafał jej podziękował a także przyznała, że absolutnie nie ma mowy o zazdrości:

Rafał do końca trzymał nas w ogromnej niepewności i nawet ciężko opisać mi, co czułam w momencie wyboru. Na pewno było mi bardzo przykro i odczuwałam wiele emocji, ale raczej nie było tam miejsca na zazdrość. Na ten moment żalu nie mam, zaakceptowałam Jego decyzję.

