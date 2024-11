Aneta z "Rolnik szuka żony" zareagowała na jeden z komentarzy, jaki pojawił się pod zwiastunem finału hitu Telewizyjnej Jedynki. Była kandydatka Rafała nie mogła przejść obojętnie obok gorzkiego wpisu w mediach społecznościowych, a w odpowiedzi publicznie zwróciła się do rolnika!

Reklama

Aneta z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła komentarzem. Tak zwróciła się do Rafała

Już dosłownie za kilka dni Telewizyjna Jedynka wyemituje ostatni odcinek jedenastej edycji "Rolnik szuka żony". W najbliższą niedzielę fani programu dowiedzą się, jak potoczyły się losy Wiktorii, Sebastiana i Agaty a także wyjdzie na jaw, czy Ania i Marcin wciąż są razem i czy relacja Rafała i Dominika przetrwała. Co wydarzy się w ostatnim odcinku hitu prowadzonego przez Martę Manowską? Kilka dni temu do sieci trafił krótki zwiastun finału, w którym m.in. Dominika pokazała się cala we łzach, co mocno zmartwiło fanów "Rolnik szuka żony". Pod nagraniem opublikowanym na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci dopatrują się różnych rzeczy i gorzko to komentują. Jedna z internautek opublikowała dość zaskakujący wpis, na który zareagowała Aneta, była kandydatka Rafała!

Rafał witając się z Anetą, położył jej rękę na pośladku, więc może ostatecznie trzyma za rękę Anetę. Co za drań. napisała fanka programu.

Była kandydatka Rafała, która przegrała walkę o serce rolnika z Dominiką, od razu skomentowała wpis internautki i... zwróciła się do Rafała!

Ty draniu napisała Aneta oznaczając instagramowy profil rolnika.

Instagram @rolnikszukazonytvp

Możemy się domyślać, że był to jedynie żart ze strony Anety, ale Rafał do tej pory nie zareagował na komentarz byłej kandydatki. My już nie możemy doczekać się wielkiego finału jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" żeby dowiedzieć się, jak potoczyły się losy wszystkich uczestników. Myślicie, że w ostatnim odcinku pojawi się również Aneta, która do samego końca wierzyła, że to ją w dniu decyzji wybierze rolnik?

Jedno jest pewne, emocje w wielkim finale programu o poszukujących miłości rolnikach z pewnością będą ogromne. Wiadomo już, że w ostatnim odcinku z pewnością pojawi się Patrycja, która przegrała walkę o serce Sebastiana. Internauci byli poruszeni zachowaniem Patrycji w zwiastunie finału "Rolnik szuka żony".

Pati jaka dumna siedzi, jakby miała ku temu powody komentowali internauci.

Warto przypomnieć, że tuż przed wielkim finałem Magda z "Rolnika" pokazała ukochanego- była kandydatka Rafała ogłosiła wówczas: "Czas już przestać się ukrywać".

Reklama

Zobacz także: Magda z "Rolnika" skrywała tajemnicę przed Rafałem. Zabrała głos przed finałem: "Tam się otworzyłam"

Facebook/Rolnik szuka żony/Piotr Matey